Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Jovens fazem acrobacias e malabarismo para ajudar crianças carentes
Arte em Cariacica

Jovens fazem acrobacias e malabarismo para ajudar crianças carentes

Eles fazem espetáculo para arrecadar recursos e montar uma escola de circo para comunidade

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 13:14

Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

30 ago 2019 às 13:14
Grupo Companhia Gente do Céu Crédito: Ricardo Medeiros
Saltos no ar, acrobacias na fita, malabarismo. A arte circense encanta crianças e adultos por onde passa e, mais do que isso, pode ser abrigo para aprendizados e solidariedade. Integrantes da companhia capixaba "Gente do Céu!" estão promovendo espetáculos para arrecadar dinheiro e montar um circo onde poderão ensinar seu ofício a meninos e meninas de comunidades carentes. 
A ideia surgiu a partir do momento que ganharam um terreno, no bairro Novo Brasil, em Cariacica, para que tivessem um lugar para fazer seus ensaios, treinar novos movimentos e ampliar o atendimento a crianças.
"O sonho era ter uma lona e abrir esse espaço para compartilhar o que sabemos com a comunidade. Além da arte circense para as crianças, a ideia é que o local também possa servir para a realização de cursos de qualificação, como artesanato, para os pais", conta Paulo Henrique Vieira Dias, diretor do grupo e trapezista. 
A proposta é que, por intermédio da escola-circo, as crianças tenham uma experiência lúdica e também encontrem uma estímulo para os estudos, uma vez que, para fazer as aulas, será preciso estar bem na escola ou, também ali sob a lona, fazendo atividades de reforço de aprendizagem. 
Inspirado no famoso Cirque du Soleil, que sempre tem um enredo por trás de cada apresentação, o grupo de jovens promove intervenções artísticas nas ruas, em praças e igrejas.
Neste sábado (31), estará na Primeira Igreja Batista de Vitória, a partir das 20 horas, para o espetáculo "Sonho", a história da menina Amanda que, por meio da sua imaginação, pensa em tudo que pode acontecer em sua vida. No picadeiro desse show, trapezistas, acrobatas, malabaristas, bailarinos e palhaços oferecem, sobretudo, muitos momentos de alegria à plateia. 
É um espetáculo completamente diferente. Tem muita coisa ligada à fantasia e foi feito para emocionar
Paulo Henrique Vieira Dias, diretor do grupo
A sessão deste sábado tem preço único, a R$ 10,00, e pode ajudar a realizar outros sonhos, de muito mais crianças. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados