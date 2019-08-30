Jovens fazem acrobacias e malabarismo para ajudar crianças carentes

Grupo Companhia Gente do Céu Crédito: Ricardo Medeiros

Saltos no ar, acrobacias na fita, malabarismo. A arte circense encanta crianças e adultos por onde passa e, mais do que isso, pode ser abrigo para aprendizados e solidariedade. Integrantes da companhia capixaba "Gente do Céu!" estão promovendo espetáculos para arrecadar dinheiro e montar um circo onde poderão ensinar seu ofício a meninos e meninas de comunidades carentes.

A ideia surgiu a partir do momento que ganharam um terreno, no bairro Novo Brasil, em Cariacica, para que tivessem um lugar para fazer seus ensaios, treinar novos movimentos e ampliar o atendimento a crianças.

"O sonho era ter uma lona e abrir esse espaço para compartilhar o que sabemos com a comunidade. Além da arte circense para as crianças, a ideia é que o local também possa servir para a realização de cursos de qualificação, como artesanato, para os pais", conta Paulo Henrique Vieira Dias, diretor do grupo e trapezista.

A proposta é que, por intermédio da escola-circo, as crianças tenham uma experiência lúdica e também encontrem uma estímulo para os estudos, uma vez que, para fazer as aulas, será preciso estar bem na escola ou, também ali sob a lona, fazendo atividades de reforço de aprendizagem.

Inspirado no famoso Cirque du Soleil , que sempre tem um enredo por trás de cada apresentação, o grupo de jovens promove intervenções artísticas nas ruas, em praças e igrejas.

Neste sábado (31), estará na Primeira Igreja Batista de Vitória, a partir das 20 horas, para o espetáculo "Sonho", a história da menina Amanda que, por meio da sua imaginação, pensa em tudo que pode acontecer em sua vida. No picadeiro desse show, trapezistas, acrobatas, malabaristas, bailarinos e palhaços oferecem, sobretudo, muitos momentos de alegria à plateia.

É um espetáculo completamente diferente. Tem muita coisa ligada à fantasia e foi feito para emocionar Paulo Henrique Vieira Dias, diretor do grupo