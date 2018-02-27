Jovens de todo o país fazem a diferença na sala de aula no ES

José Diego formou-se em Pernambuco em Química e dá aulas na escola Almirante Barroso, em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini | AG

Eles são recém-formados, com curso superior nas mais distintas áreas e têm como sonho, ou melhor, como compromisso contribuir para melhoria da educação pública. Essa turma, que vem de diversos cantos do país, começou a atuar no Estado este mês por meio do programa Ensina Brasil.

Trata-se de 33 jovens que passaram a dar aulas em 11 escolas da rede estadual da Grande Vitória. Eles têm formação universitária, alguns deles com mestrado e doutorado, experiências internacionais e sociais. São engenheiros, jornalistas, biólogos, mas todos participaram de uma rigorosa seleção para estar em uma sala de aula. É o que querem.

Decidi me candidatar ao programa porque vi que poderia me proporcionar a possibilidade de atuar em lugares onde eu realmente fizesse a diferença, afirma José Diego de Melo, 23 anos, licenciado em Química pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e um dos Ensinas  como são chamados esses jovens  da escola Almirante Barroso, em Goiabeiras, Vitória.

O Ensina Brasil tem duração de dois anos e, ao final do processo, Diego espera continuar contribuindo para a educação, dentro ou fora da sala de aula. É também o pensamento da jornalista Gabriely Souza de Araujo, 26, formada pela Universidade de São Paulo (USP), que dá aulas de Língua Portuguesa na mesma escola.

Gabriely sonha em ver os alunos na universidade Crédito: Vitor Jubini | AG

Quero ver meus alunos entrando na universidade, planejando seu futuro, com seus sonhos concretizados. O que eles quiserem fazer, quero ajudá-los, frisa.

Depois de sair, penso em alguma ação de formação de professor, ajudar dentro de alguma fundação ou mesmo criar o meu próprio projeto, completa.

Tanto Diego quanto Gabriely afirmam terem sido bem acolhidos na escola e falam da importância da troca de conhecimento com os professores da instituição.

Com uma experiência um pouco maior como Ensina, Yuri Chaya Tiraccini, 28, que atua em uma escola de Cuiabá (MT) há um ano, também destaca a importância de se criar uma alta expectativa em relação aos alunos de escola pública. Apesar da realidade muitas vezes difícil, a gente deve mostrar a eles que podem sonhar grande e conquistar coisas incríveis, observa.

Uma das diretoras de Cuiabá que aceitaram implantar o programa em sua escola, Cláudia Novaes diz que os Ensinas têm apresentado uma maneira de trabalhar que contagia. Eles trazem um ânimo novo, novas ideias e tudo tem sido muito construtivo. Eles também querem muito aprender.

O Espírito Santo em Ação, que tem como plano para 2030 aumentar a escolaridade média do capixaba de 9,7 para 14 anos, é um dos parceiros do Ensina Brasil no Estado. Procuramos políticas que possam ser somadas aos esforços atuais, que sejam factíveis para atingir a meta de melhoria da educação pública. E vemos que, com mais engajamento da sociedade na solução de problemas, podemos alcançar os resultados desejados, reforça Aridelmo Teixeira, presidente da entidade.

DEPOIMENTO

Sou filha de professora e, desde nova, também queria ser. Mas minha mãe não concordava. Me formei em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mas nunca consegui sair muito da ideia de sala de aula, de educação. Então, com um ano de engenharia, criei o projeto Engenheiros da Alegria para reformar escolas. Aí, ao chegar no último ano, pensei: e agora, o que vou fazer? Já estagiava na área, só que apareceu o programa e decidi participar do processo. A primeira vez em sala de aula, acredito que para todo mundo, foi um susto. É uma realidade muito diferente e a educação é muito mais complexa. Eu levanto muito a bandeira do professor, da valorização. Gosto da ideia de ter um professor cada vez mais capacitado, entendendo seus alunos. Depois do Ensina, tenho vontade de continuar na área, disse a capixaba que atua no Mato Grosso, Lara Ghiotto Mendes, de 24 anos.

Lara com grupo de professoras que trabalha com ela Crédito: Arquivo Pessoal

PROGRAMA É UMA AJUDA PARA MELHORAR QUADRO DE PROFESSORES

Para o secretário estadual da Educação, Haroldo Corrêa Rocha, o Ensina Brasil é mais uma ferramenta para melhorar o quadro de professores, aliada a outras ações que têm sido desenvolvidas na rede.

Precisamos de professores com o propósito claro da educação, de trabalharem para que o jovem aprenda, com uma boa formação. E, hoje, não adianta apenas a licenciatura, eles precisam ir além, pontua.

Haroldo Rocha acredita que o fato de os Ensinas terem como propósito melhorar a educação, não só como professores, mas desenvolvendo projetos, vai gerar bons resultados. Eles vão contagiando os outros a fazer algo diferente, de ouvir mais o estudante. Vão agregar muito a nossas escolas.

A criação do Ensina Brasil está diretamente ligada à história pessoal da co-fundadora Erica Butow. Os pais tiveram pouco acesso à educação, mas sempre a incentivaram a estudar. Para retribuir pelo que havia conquistado e, inspirada em uma iniciativa americana, trouxe o programa para o país.

O problema da educação é complexo, e não é culpa do professor. A proposta é atrair pessoas comprometidas e que queiram fazer parte da transformação social pela educação. A partir da experiência em sala de aula elas passam a saber o tamanho do desafio, mas também que é possível.