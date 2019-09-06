Jovem tem bicicleta levada por bandido na porta de prédio em Vitória

Nesta quinta-feira (05), o filho do governador Renato Casagrande teve a bicicleta furtada na Reta da Penha , em Vitória, porém a mesma foi encontrada e recuperada uma hora depois pela polícia.

Esse caso é parecido com o vivido por um adolescente de 15 anos, mas o final da história não foi como o ocorrido com o familiar do governador. Desde o dia 16 de agosto, o jovem, que não será identificado, está sem a bicicleta, recém-comprada, após ser assaltado, por volta das 16 horas, na porta do prédio onde mora com a família, em Santa Helena, em Vitória.

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Segundo a mãe do adolescente, M., que preferiu não ser identificada, a ação dos criminosos foi muito rápida e o jovem nada pôde fazer além de entregar a bicicleta.

"Meu filho mais velho, de 19 anos, havia descido com a avó e o cachorro para dar uma volta na região e o mais novo quis ir também, só que de bicicleta. Geralmente não permito que saia sozinho justamente por medo da violência, mas como era um percurso curto, acompanhado do irmão e à tarde, acabei abrindo essa exceção. Infelizmente foi tempo suficiente para que ele fosse abordado e assaltado", contou.

No vídeo registrado por câmeras de segurança, o adolescente é abordado quando se aproximava da portaria do prédio. No momento que se preparava para entrar, um homem se aproxima, suspende a camisa e mostra o que seria uma arma, fazendo com que o jovem entregasse a bicicleta.

"Meu mais novo até pensou que fosse o irmão se aproximando dele em alguma brincadeira, já que por estar de bicicleta, acabou chegando um pouco antes. Ele só se tocou que era um assalto quando o criminoso mostrou a arma. Como mãe, sempre orientei a nunca reagir nesses casos e foi o que ele fez, mas fica a sensação de impotência. A perda da bicicleta é o de menos. Ficam o medo, a tensão de que algo pior poderia ter ocorrido, contou a mãe, que acionou a polícia no dia.

De acordo com M., uma viatura foi ao prédio e os policiais colheram informações dadas por ela, além de levarem uma cópia das imagens, mas até o momento a bicicleta não foi recuperada.

MAIS INSEGURANÇA

A própria família, aliás, já passou por outras situações delicadas. O mesmo adolescente e também ela já tiveram outras bicicletas furtadas dentro do próprio prédio, por pessoas que conseguiram ter acesso à parte interna.

"Nesse outro caso fomos surpreendidos por não encontrarmos as bicicletas no bicicletário. Ainda não fui à delegacia registrar o boletim de ocorrência porque estou impossibilitada, mas assim que me recuperar eu irei. Tenho minhas dúvidas, porém. Presenciamos tantos histórias semelhantes com pessoas próximas que nos dá a impressão de que tudo vira apenas estatística", enfatizou.

POLICIAMENTO

Em resposta, a Polícia Militar, em nota, informou que está atenta aos registros criminais da região, e ressalta que diariamente tem realizado abordagens, cercos táticos e operações, além do policiamento ostensivo ordinário. É importante que os moradores, comerciantes e a liderança comunitária mantenham o diálogo com o comando da 3ª Companhia do 1º Batalhão e repassem as demandas do local.

A Polícia ainda pede que as vítimas sempre registrem um boletim de ocorrência na delegacia, para que a Polícia Civil investigue e identifique os indivíduos que estão agindo no bairro.