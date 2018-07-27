Jovem que se envolveu em acidente na BR 101 está em estado grave

Carro de passeio pegou fogo após bater de frente com caminhonete, na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Gazeta Online

acidente que aconteceu na manhã desta quinta-feira (26) na BR 101, na altura de Ibiraçu, está em estado grave no Hospital Jayme Santos Neves. A informação foi divulgada no site da Diocese de São Mateus e confirmada pela família. A jovem identificada como Danielly Barbosa Paiva, que estava no grave, na altura de Ibiraçu, está em estado grave no Hospital Jayme Santos Neves. A informação foi divulgada no site da Diocese de São Mateus e confirmada pela família.

Outro ocupante do carro era o seminarista Dener Evangelista Barbosa de Sales. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Camilo, em Aracruz, onde passou por um procedimento cirúrgico e encaminhado a UTI para observação, sem correr risco de vida. Na publicação, também foi informado que Elder Evangelista Barbosa, namorado de Danielly, recebeu alta.

Ainda não há informação sobre velório e enterro de mãe e filha, que faleceram no acidente.

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É com pesar que comunicamos o falecimento de Ediane Barbosa e Maria Luiza Barbosa Evangelista, respectivamente, mãe e irmã do seminarista Dener Evangelista Barbosa de Sales, que na manhã desta quinta-feira, 26 de julho, foram vítimas de um acidente automobilístico na altura do Km 212 da BR 101-ES, próximo a Ibiraçu.

Dener, seminarista do 3º ano de teologia, que também estava no carro, passou por uma cirurgia e, no momento, permanece em observação no Hospital São Camilo, em Aracruz. Seu irmão, Elder Evangelista Barbosa tem um quadro estável e deve receber alta a qualquer momento. A namorada do seu irmão, Danielly Barbosa Paiva, está em estado grave no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

A Diocese de São Mateus, por meio do seu bispo, Dom Paulo Bosi DalBó, juntamente com todo o clero, religiosos, religiosas, seminaristas e todo o povo de Deus, solidariza-se e se une em orações por toda a família e amigos dos envolvidos no acidente.

Informamos que outras notícias sobre o horário do velório da mãe e da irmã do Dener, bem como sobre o estado de saúde dos envolvidos neste trágico acidente, serão passadas na medida em que forem averiguadas sua veracidade. Agradecemos todo apoio e oração oferecidos às vítimas.

MÃE E IRMÃ MORRERAM

Ediane Barbosa e a filha, Maria Luiza Barbosa Evangelista, de 12 anos, morreram no acidente que aconteceu no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu na manhã desta quinta-feira (26). Um Fiat Siena, com placa de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placa de Vila Velha, bateram de frente por volta das 7h30 e o Fiat pegou fogo.

Maria Luiza Barbosa Evangelista, de 12 anos, e a mãe Ediane Barbosa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No carro estavam Ediane e Maria Luiza e, junto com elas, Dener Evangelista Barbosa, que é seminarista da Diocese de São Mateus. O irmão Elder Evangelista também estava no carro com a namorada, Daniele Barbosa. Os três foram encaminhados para o Hospital São Camilo, em Aracruz.

No momento da colisão, o carro teria pegado foto. Ediane ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Maria Luiza morreu a caminho do hospital. Um amigo de Dener que não quis ser identificado na matéria informou que ele passou por um procedimento cirúrgico e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção à Vitória no momento do acidente. A reportagem do Gazeta Online tentou contato com a assessoria do Hospital São Camilo para saber do estado de saúde das outras vítimas do acidente mas, até o momento da publicação desta matéria, não obteve resposta.

FEDERAÇÃO DECLAROU LUTO

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo (Fetases) declarou luto em função do falecimento de Ediane Barbosa e da filha, Maria Luiza em respeito a memória e reconhecendo a importância da mulher para a luta sindical. Ediane já foi diretora da federação.

Em nota divulgada no site da instituição, Ediane foi lembrada como "aguerrida e militante que sempre buscou fazer o melhor para todos e todas". Em solidariedade aos amigos e a família da mulher, a federação decretou luto das 13 horas desta quinta-feira (26) até domingo (29). Eles vão retomar as atividades na segunda-feira (30).