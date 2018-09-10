Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Jovem que morreu em acidente de moto estava a caminho da universidade
Em Vila Velha

Jovem que morreu em acidente de moto estava a caminho da universidade

Aline Pretti, 21 anos, estava com o namorado em uma Yamaha Fazer quando a moto atingiu a lateral de um Corsa, conduzido por um motorista de aplicativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 12:58

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 12:58

Aline estava a caminho da faculdade Crédito: Arquivo pessoal
A universitária que morreu após uma colisão de uma moto com um carro no Bairro Ibes, em Vila Velha, estava a caminho da universidade, localizada no mesmo município, na manhã desta segunda-feira (10). Aline Pretti, de 21 anos, seguia na garupa da moto do namorado, Iggor Machado, de 23. 
Iggor conduzia uma Yamaha Fazer e seguia no sentido Centro da Avenida Carlos Lindenberg quando bateu na lateral de um Corsa. O acidente aconteceu no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora da Penha, onde o condutor do carro, um motorista de aplicativo, estava entrando. Ele seguia no sentido Cobilândia.
Segundo a Polícia Militar, Aline morreu na hora. Já o namorado dela foi atendido no local por uma ambulância do Samu. O estado de saúde do condutor da moto não foi informado, mas, de acordo com testemunhas que acompanharam o momento do acidente, ele teve ferimentos leves e foi socorrido consciente pela ambulância do Samu. 
Aline era estudante de biologia e morava em Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Os dois saíram do mesmo município. Depois de levar a namorada para a faculdade, Iggor iria para a loja de colchões onde trabalha na Glória, em Vila Velha. 
Ainda de acordo com a PM, o motorista do Corsa não teve ferimentos. Ele conversou com a reportagem da rádio CBN Vitória (92,5 FM) e afirmou que ficou assustado com a situação. O motorista relatou que trabalhou como caminhoneiro por 30 anos e que nunca havia sofrido um acidente. 
VEJA FOTOS DO ACIDENTE
O trânsito na Avenida Carlos Lindenberg e na Avenida Nossa Senhora da Penha já foi liberado. O corpo de Aline foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. 
Com informações de Caíque Verli 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/04/2026
Editais e Avisos - 06/04/2026
Imagem de destaque
Limite maior de velocidade na BR 101: segurança é que deve ditar a regra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados