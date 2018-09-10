Jovem que morreu em acidente de moto estava a caminho da universidade

Aline estava a caminho da faculdade Crédito: Arquivo pessoal

Iggor conduzia uma Yamaha Fazer e seguia no sentido Centro da Avenida Carlos Lindenberg quando bateu na lateral de um Corsa. O acidente aconteceu no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora da Penha, onde o condutor do carro, um motorista de aplicativo, estava entrando. Ele seguia no sentido Cobilândia.

Segundo a Polícia Militar, Aline morreu na hora. Já o namorado dela foi atendido no local por uma ambulância do Samu. O estado de saúde do condutor da moto não foi informado, mas, de acordo com testemunhas que acompanharam o momento do acidente, ele teve ferimentos leves e foi socorrido consciente pela ambulância do Samu.

Aline era estudante de biologia e morava em Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Os dois saíram do mesmo município. Depois de levar a namorada para a faculdade, Iggor iria para a loja de colchões onde trabalha na Glória, em Vila Velha.

Ainda de acordo com a PM, o motorista do Corsa não teve ferimentos. Ele conversou com a reportagem da rádio CBN Vitória (92,5 FM) e afirmou que ficou assustado com a situação. O motorista relatou que trabalhou como caminhoneiro por 30 anos e que nunca havia sofrido um acidente.

VEJA FOTOS DO ACIDENTE

O trânsito na Avenida Carlos Lindenberg e na Avenida Nossa Senhora da Penha já foi liberado. O corpo de Aline foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.