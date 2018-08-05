Jovem morre em acidente em rodovia de Governador Lindenberg

Um jovem de 20 anos morreu após um acidente entre uma moto e um carro na ES 245, na zona rural de Governador Lindenberg, Noroeste do Estado, na noite deste sábado (04). Fábio de Morais Santos estava na garupa da motocicleta quando bateu de frente com um Volkswagen Gol, por volta das 23 horas. O condutor da moto não tem carteira de motorista.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista estava lúcido quando a viatura chegou no local do acidente e contou que seguia do bairro Córrego Moacir para a sede de Governador Lindenberg pela rodovia quando o automóvel, que seguia no sentido contrário, invadiu a contramão e bateu de frente com a moto.

Fábio e o condutor da moto foram socorridos e levados para o Pronto-Atendimento de Novo Brasil, mas o garupa não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o motociclista foi depois encaminhado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde permanece para cuidados médicos.

Já o motorista do Gol não estava mais no local do acidente quando os policiais chegaram. Os militares receberam a informação de que uma passageira do veículo também recebeu atendimento médico no PA de Novo Brasil. No pronto-atendimento, a mulher confirmou à PM que estava no automóvel, mas que não conhecia o motorista, pois só pegou uma carona.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do Gol não foi encontrado. Os policiais descobriram que tanto o carro quanto a motocicleta estão com o licenciamento vencido. Além disso, os militares informaram que as vítimas do acidente estavam em estado grave e não foi possível realizar teste do bafômetro.