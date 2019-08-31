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Neste sábado

Jovem morre afogado na Praia da Costa em Vila Velha

Everton Barbosa Machado, de 19 anos, estava na praia com um irmão e uma irmã

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 12:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2019 às 12:47
Um jovem de 19 anos morreu afogado neste sábado (31) na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha, três irmãos estavam na praia. No momento do afogamento, dois deles foram tentar passar de uma pedra para outra nadando. Mas apenas um deles conseguiu fazer a travessia. 
>Área onde jovem morreu afogado era imprópria para banho, diz prefeitura
Ao perceber que o irmão havia desaparecido, a irmã que tinha fica na pedra, aguardando os dois, começou a gritar por socorro. Guarda-vidas ouviram e, em seguida, começaram as buscas. 
Ainda de acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha, o corpo foi encontrado cerca de duas horas depois do afogamento, que aconteceu por volta das 14h.
O corpo estava no fundo do mar e foi necessário um bombeiro descer e amarrá-lo, para que fosse puxado para a superfície. 
A vítima foi identificada como Everton Barbosa Machado. Ele morava em São Torquato, no mesmo município.
CORPO DE BOMBEIROS
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que o rapaz estava com a irmã. Os dois estavam nadando no local quando ele mergulhou e não retornou à superfície.
Ela conseguiu sair, pediu ajuda e os militares realizaram as buscas na região, encontrando o corpo do rapaz. A Perícia da Polícia Civil foi acionada.
VEJA IMAGENS DAS BUSCAS

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