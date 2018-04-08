Jovem fica dois anos na cadeia no ES por crime que não cometeu

Foi um período que não tenho como esquecer. Marcavam audiência e, no dia, ninguém aparecia. Não tinha acusação e, mesmo assim, eu não era solto. Essa sensação era horrível" - Autônomo, 27 anos Crédito: Fernando Madeira

A balança que representa a Justiça nem sempre se mostra equilibrada. Ao contrário, costuma pender a favor daqueles que têm condições de recorrer a instâncias superiores, adiando decisões, como demonstrado no julgamento desta semana do habeas corpus do ex-presidente Lula, ou naquele que resultou no arquivamento do inquérito contra o senador Romero Jucá, que prescreveu após 14 anos de tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF).

Do outro lado, estão cidadãos comuns como um autônomo de 27 anos, morador de Vitória, que ficou dois anos, quatro meses e 22 dias na prisão, sem julgamento, para depois ser absolvido. O próprio Ministério Público pediu sua absolvição por falta de provas.

Em um sistema de Justiça que se mostra falho, as cadeias do Espírito Santo estão repletas de pessoas que aguardam julgamento. Por lei, qualquer acusado de crime deve ser julgado em até 90 dias, mas há quem fique atrás das grades por mais de cinco anos sem direito ao devido processo legal. Muitos, quando chegam perante um juiz, acabam absolvidos como foi o caso do autônomo ou, mesmo se condenados, recebem pena inferior ao tempo que já estão detidos.

Em uma pesquisa feita pelo Núcleo de Presos Provisórios da Defensoria Pública do Espírito Santo, havia em março pelo menos 280 pessoas detidas há mais de três anos, outras 80 há mais de quatro anos e, 20, há mais de cinco. Todas sem julgamento. Os dados foram coletados junto ao Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen).

O tempo de prisão revela um pouco da cultura encarceradora do país, que é muito forte e permite que as pessoas presas fiquem um tempo excessivo aguardando julgamento, avalia a defensora Ana Letícia Attademo Stern, membro do Núcleo, acrescentando que o Espírito Santo é o oitavo no ranking nacional de presos sem condenação.

A defensora aponta que 38,8% da população carcerária do Estado  8.316 presos de um total de 21.424  é provisória e, neste grupo, os crimes mais frequentes são homicídio, tráfico de drogas, roubo e furto. Nas unidades masculinas, a maior média de tempo de prisão sem julgamento é nos casos de homicídio, chegando a 563 dias, ou seja, muito superior a um ano e bem longe dos 90 dias previstos na legislação.

Para o autônomo, foram longos 872 dias. Ainda assim, mostrou-se mais resignado do que indignado por tanto tempo na prisão para, depois, ser absolvido.

O jovem, negro e de periferia, foi acusado de matar um rapaz na região de São Pedro, Vitória, no ano de 2014. Quando uma suposta testemunha o acusou, a polícia foi até sua casa e ele se apresentou na delegacia para prestar depoimento. Não devia nada, não tinha porque ter medo. Mesmo afirmando ser inocente, o jovem foi preso.

ESPERA

Levado para o Centro de Detenção de Xuri, em Vila Velha, ele via sua esperança de retomar a liberdade diminuir a cada vez que era convocado para ir ao fórum e, por lá, nenhuma testemunha de acusação aparecia para prestar depoimento. Foi um período que não tenho como esquecer. Marcavam audiência e, no dia, ninguém aparecia. Não tinha acusação e, mesmo assim, eu não era solto. Essa sensação era horrível, lembra. Somente no início de 2017, o jovem foi pronunciado pela Justiça para ser levado a júri popular. A audiência foi marcada para novembro. Nela veio a absolvição.

Durante os quase dois anos e cinco meses em que esteve preso, o autônomo ouviu outros relatos de detentos que estavam há tempos na cadeia, mas sem qualquer julgamento. E, quando tinha esculacho, não importava se a pessoa era ou não inocente. Todo mundo levava. Certa vez, xingaram um agente e disseram que tinha sido eu. Não tinha como saber quem havia xingado, mas me escolheram. Fiquei um mês no isolamento, perdi a visita, banho de sol, recorda.

FALTA DE DEFENSORES TORNA ESPERA MAIOR

No Espírito Santo, um dos fatores que favorecem à manutenção de pessoas presas sem julgamento é o baixo número de defensores públicos. Atualmente, dos 78 municípios, apenas 26 comarcas têm profissionais para fazer o atendimento a quem não pode pagar por um advogado.

Preso segura grade da cadeia: muitos detentos permanecem em situação provisória por falta de quem os defenda das acusações Crédito: Chico Guedes/Arquivo

Essa condição também contribui para a superlotação dos presídios no Estado. Muitos estão lá por falta de defesa. Um agravante é que a defensoria vem tendo seu quadro reduzido ano após ano, aponta Pedro Coelho, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo (Adepes).

Há cinco anos eram 215 defensores no Estado e, hoje, são 167. Muitos se desligaram em razão da remuneração que, segundo ele, é a pior do país. No início de carreira, a média nacional é o dobro do que se paga aqui. Ele acrescenta que o orçamento da Defensoria foi cortado de 2016 para 2017 e é cerca de sete vezes menor que o do Ministério Público, embora a legislação indique que as carreiras de defensor e promotor são simétricas.

Mesmo nas comarcas onde há defensor, não é possível atuar de forma plena. Das quatro defensorias da família em Vitória, por exemplo, três estão vagas. Na área criminal, a situação é mais grave ainda, diz.

O número de defensores é menor, o orçamento mais baixo, porém a demanda é crescente. De 190 mil atendimentos em 2015, passou a 500 mil no ano passado. E a solução tem que ser dada às pessoas. Então, perde-se em qualidade, a demora é maior e o caso dos presos provisórios é muito claro. Há uma demora na prestação de serviço da Justiça e, com a falta de defensores para analisar o processo, ver erro, se é mesmo caso de prisão, vai gerando essa situação de inconstitucionalidade e injustiça social, conclui.

Questionado, o governo do Estado respondeu por nota que o orçamento da Defensoria é definido a partir de critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de forma compatível com a capacidade financeira do Estado. Os mesmos critérios são aplicados de forma isonômica para todos os poderes. Em 2018, o orçamento para a Defensoria é 4,48% maior do que o de 2017.

OUTROS CASOS

Acusação retirada

Pena maior que sentença de juiz

Em São Domingos do Norte, um jovem foi preso, em maio de 2015, sob acusação de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e corrupção de menores. Em novembro de 2017 passou a ser atendido pela Defensoria Pública. Pouco antes, a Justiça havia desconsiderado a acusação de tentativa de assassinato, mas não apreciou as outras duas denúncias. Com a atuação da defensoria, o jovem foi finalmente julgado. Resultado: absolvido da acusação de corrupção de menores e condenado por tráfico (ele havia sido detido com 5 buchas de maconha) a uma pena em regime aberto. Ou seja, ele passou quase três anos em regime fechado sem que o crime praticado justificasse tal penalidade.

Liberdade negada

Bom comportamento

Preso desde outubro de 2013 no CDP de Aracruz, um lavrador recebeu a primeira assistência só em maio de 2016, quando passou a ser acompanhado pela Defensoria Pública. Na ocasião, foi solicitado um habeas corpus para que respondesse à acusação de homicídio em liberdade, mas o pedido foi negado. Antes de ser preso, ele trabalhava e, dentro da unidade, manteve-se em atividade e com bom comportamento. Em agosto daquele ano, foi marcada uma audiência, mas não chegou a ser ouvido. Somente no mês seguinte foi solto e, até hoje, o julgamento não foi marcado.

Quase cinco anos

Falta de testemunha

Na Grande Vitória, um ajudante de pedreiro, réu primário, passou a ser atendido pela Defensoria em junho de 2017. Ele estava preso desde dezembro de 2012 acusado de homicídio. Nesse período, foram marcadas audiências, mas com a ausência de testemunhas, nem a primeira fase havia sido concluída. Não recebia visitas porque a família era do interior. Em outubro, conseguiu a liberdade porque o tempo de prisão preventiva foi considerado desproporcional, já que ainda não havia sido julgado.

Fonte: Ana Letícia Stern

CNJ QUER REDUZIR NÚMERO DE PRESOS PROVISÓRIOS

O excessivo número de presos provisórios em penitenciárias levou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a cobrar dos tribunais de cada Estado ações para reverter esse cenário. O trabalho, iniciado no ano passado, ainda está em andamento. A meta é acelerar o julgamento dessas pessoas.

No Espírito Santo, em janeiro de 2017 havia 6.448 processos de presos provisórios e, a partir das metas definidas pelo CNJ, em abril 2.239 haviam sido sentenciados. Destes, 403 foram absolvidos. Dos mesmos 6.448 processos, 1.486 foram reanalisados. Nesse trabalho, 611 tiveram as prisões revogadas.

Com base nesse diagnóstico, a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, lançou um projeto para recenseamento permanente dos presos, permitindo o acompanhamento online da movimentação da população prisional. A previsão é que o projeto seja concluído até o fim de maio.

O Tribunal de Justiça do Estado foi procurado para comentar sobre a atuação do Judiciário na tramitação desses processos, porém não se posicionou sobre o assunto.

ANÁLISE

Pessoas estão nos presídios largadas

Por Rafael Custódio | Programa de Violência Institucional da ONG Conectas

Presos provisórios são pessoas que, tecnicamente, são inocentes, mas ficam em regime fechado muitas vezes por meses, anos a fio sem o devido julgamento. E quem são eles? Pobres, moradores da periferia, que não têm condições de pagar por um advogado ou, quando conseguem, o serviço é ruim. O processo de defesa é prejudicado. Na prática, não há alguém levantando provas, documentos, álibis. Essas pessoas estão nos presídios largadas. O Estado é efetivo na prisão, mas absolutamente ineficiente na assistência. Mas o senso comum é que a resposta à violência passa pela prisão. O preso é um cidadão de segunda classe que pode ser torturado, pois, se é preso, fez algo e o azar é dele. Isso acaba sendo absorvido pelas instituições e contra essas pessoas tudo bem violar os direitos. A explicação para isso é que não é qualquer pessoa que vai presa no Brasil. Repito: são os pobres, os negros, os mais vulneráveis. Então, não há problema em segregar essas pessoas e violar seus direitos diariamente. O pior é que essa política de encarceramento é ineficiente. Ao mesmo tempo que prende, o Brasil é recordista em homicídios. Então, prender demais não transforma a sociedade.