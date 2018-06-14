Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campanha

Jovem ferida em explosão em Vila Velha precisa de sangue

Amanda, que mora sozinha no bairro Aribiri, chegou em casa e sentiu um forte cheiro de gás; ao acender uma lâmpada houve a explosão

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 19:41
Amanda segue internada no hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra Crédito: Acervo Pessoal
Amigos da jovem Amanda Santos Carvalho, de 20 anos, vítima de uma explosão causada por vazamento de gás, no bairro Aribiri, em Vila Velha, está fazendo campanha nas redes sociais para pedir doações de sangue. Amanda está internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, localizado na Serra.
A residência onde Amanda mora sozinha ficou destruída no último dia 23 de maio. Quando a jovem acendeu a luz, ocorreu a explosão. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30.
A jovem foi encaminhada ainda consciente para o hospital. Contudo, de acordo com o amigo da família, Yago Campos Souza, Amanda teve 50% do corpo atingido, e está internada em estado grave e em coma.
"Ela, antes de ser socorrida para o hospital, ainda conversando, disse que chegou em casa e o cheiro de gás estava muito forte. Foi quando ela acendeu a luz da casa e a explosão aconteceu. Ela trabalhava no setor de frios de um supermercado e é muito batalhadora. Lamentamos vê-la assim, em coma", pontuou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados