Jovem ferida em explosão em Vila Velha precisa de sangue

Amanda segue internada no hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra Crédito: Acervo Pessoal

Amigos da jovem Amanda Santos Carvalho, de 20 anos, vítima de uma explosão causada por vazamento de gás, no bairro Aribiri, em Vila Velha, está fazendo campanha nas redes sociais para pedir doações de sangue. Amanda está internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, localizado na Serra.

A residência onde Amanda mora sozinha ficou destruída no último dia 23 de maio. Quando a jovem acendeu a luz, ocorreu a explosão. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30.

A jovem foi encaminhada ainda consciente para o hospital. Contudo, de acordo com o amigo da família, Yago Campos Souza, Amanda teve 50% do corpo atingido, e está internada em estado grave e em coma.