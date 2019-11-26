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Rixa do tráfico

Jovem é morto após comprar maconha na boca de fumo de seu rival na Serra

Fabrício Correia Ferreira, 22 anos, foi morto pelo rival com um tiro quando chegava em casa em Castelândia, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 20:29

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 20:29

Cristian Neves Tragel, 20 anos, foi preso por matar um rapaz em Castelândia, na Serra Crédito: Polícia Civil
O jovem Fabrício Correia Ferreira, de 22 anos, foi morto depois de comprar uma bucha de maconha na boca de fumo que pertence ao seu rival  em Castelândia, na Serra.  O crime aconteceu em maio, mas nesta segunda-feira (25) o autor do crime foi preso  na Região Serrana do Estado. 
Segundo informações da Polícia Civil, Fabrício morava no Bloco da Praia , que fica no bairro de onde saiu com um amigo para comprar a maconha, no dia 17 de maio.  Porém, devido à chuva que caía no dia, os dois resolveram parar na boca de fumo mais próxima, exatamente a que pertencia a Cristian Neves Tragel, de 20 anos. 

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"Cristian e Fabrício possuíam uma rixa antiga devido ao tráfico de drogas. Por isso, somente o amigo de Fabrício subiu ao imóvel de Cristian para comprar a maconha, e saiu após pagar pela droga. Porém, do imóvel, o próprio Cristian viu quando Fabrício e o amigo saíram juntos do local para seguirem pra casa", detalhou o delegado Daniel Fortes, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, responsável pela investigação. 
As investigações da DHPP Serra apontaram que o suspeito se armou com uma pistola calibre 380, vestiu uma camisa com capuz e saiu de bicicleta da residência, seguindo por outro caminho até a casa onde morava Fabrício. Lá, ele foi para trás de um caminhão estacionado e ficou aguardando Fabrício e o amigo passarem. Assim que os dois se aproximaram, Cristian saiu de trás do caminhão e atirou somente em Fabrício, o matando com um tiro.

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"Desde então, passamos a tentar descobrir onde Cristian se escondia. Somente nesta segunda-feira (25), descobrimos que ele estava na casa do pai, em Santa Maria de Jetibá, onde foi detido", detalhou o delegado.
Cristian estava trabalhando como lavrador e evitando ir à Grande Vitória na tentativa de escapar de ser preso. Porém, acabou detido  do mesmo jeito em cumprimento ao mandando de prisão expedido pela Justiça pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Em depoimento, ele confessou o crime e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana. 

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