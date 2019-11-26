Jovem é morto após comprar maconha na boca de fumo de seu rival na Serra

Cristian Neves Tragel, 20 anos, foi preso por matar um rapaz em Castelândia, na Serra Crédito: Polícia Civil

O jovem Fabrício Correia Ferreira, de 22 anos, foi morto depois de comprar uma bucha de maconha na boca de fumo que pertence ao seu rival em Castelândia, na Serra . O crime aconteceu em maio, mas nesta segunda-feira (25) o autor do crime foi preso na Região Serrana do Estado.

Segundo informações da Polícia Civil, Fabrício morava no Bloco da Praia , que fica no bairro de onde saiu com um amigo para comprar a maconha, no dia 17 de maio. Porém, devido à chuva que caía no dia, os dois resolveram parar na boca de fumo mais próxima, exatamente a que pertencia a Cristian Neves Tragel, de 20 anos.

Veja Também Mulher é acusada de tramar assassinato para não pagar dívida de casa

"Cristian e Fabrício possuíam uma rixa antiga devido ao tráfico de drogas. Por isso, somente o amigo de Fabrício subiu ao imóvel de Cristian para comprar a maconha, e saiu após pagar pela droga. Porém, do imóvel, o próprio Cristian viu quando Fabrício e o amigo saíram juntos do local para seguirem pra casa", detalhou o delegado Daniel Fortes, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, responsável pela investigação.

As investigações da DHPP Serra apontaram que o suspeito se armou com uma pistola calibre 380, vestiu uma camisa com capuz e saiu de bicicleta da residência, seguindo por outro caminho até a casa onde morava Fabrício. Lá, ele foi para trás de um caminhão estacionado e ficou aguardando Fabrício e o amigo passarem. Assim que os dois se aproximaram, Cristian saiu de trás do caminhão e atirou somente em Fabrício, o matando com um tiro.

Veja Também Dois jovens são assassinados em bairro de Cariacica

"Desde então, passamos a tentar descobrir onde Cristian se escondia. Somente nesta segunda-feira (25), descobrimos que ele estava na casa do pai, em Santa Maria de Jetibá, onde foi detido", detalhou o delegado.