Jovem é encontrado morto em córrego de Colatina

Corpo foi encontrado no córrego São Silvano, em Colatina Crédito: Divulgação/PM

Um jovem de 27 anos foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (07), no córrego São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O corpo de Renan de Almeida Tomasi estava no canal de escoamento do córrego, no bairro São Silvano.

A Polícia Militar informou que peritos da Polícia Civil estiveram no local, mas não foi possível determinar se a morte foi acidental ou se foi um homicídio. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde vai passar por uma necrópsia para avaliar a causa da morte.

VALÃO





O córrego São Silvano corta os bairros Carlos Germano e São Silvano, e desemboca no Rio Doce. O valão é aberto em algumas partes. Procurada, a Prefeitura de Colatina informou que será colocada uma proteção pelo córrego. Quanto ao restante da proteção para toda extensão do córrego, o planejamento e o projeto seguem em andamento para depois serem aprovado pela gestão municipal e aí ter a autorização para licitação do material, explicou a nota.