Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Córrego São Silvano

Jovem é encontrado morto em córrego de Colatina

Perícia será realizada no local para saber se o corpo de Renan de Almeida Tomasi apresenta sinais de violência ou de morte acidental

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 13:26
Corpo foi encontrado no córrego São Silvano, em Colatina Crédito: Divulgação/PM
Um jovem de 27 anos foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (07), no córrego São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O corpo de Renan de Almeida Tomasi estava no canal de escoamento do córrego, no bairro São Silvano.
A Polícia Militar informou que peritos da Polícia Civil estiveram no local, mas não foi possível determinar se a morte foi acidental ou se foi um homicídio. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde vai passar por uma necrópsia para avaliar a causa da morte.
VALÃO
 
O córrego São Silvano corta os bairros Carlos Germano e São Silvano, e desemboca no Rio Doce. O valão é aberto em algumas partes. Procurada, a Prefeitura de Colatina informou que será colocada uma proteção pelo córrego. Quanto ao restante da proteção para toda extensão do córrego, o planejamento e o projeto seguem em andamento para depois serem aprovado pela gestão municipal e aí ter a autorização para licitação do material, explicou a nota.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados