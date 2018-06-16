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Delivery de maconha

Jovem é assassinado ao entregar droga em Colatina

Breno da Silva Eva recebeu uma ligação com pedido de drogas e saiu de casa para fazer a entrega. Ao chegar no lugar indicado, ele foi surpreendido e morto a tiros

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2018 às 16:33
Caso será investigado pela 15ª Delegacia Regional de Colatina Crédito: Brunela Alves
Um jovem de 20 anos foi assassinado em Colatina, na região Noroeste do Estado, na noite desta sexta-feira (15). Breno da Silva Eva foi morto a tiros no bairro Vicente Suella. Ele foi socorrido ainda com vida por populares ao hospital, mas morreu algumas horas depois.
Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi chamada até o local onde aconteceu o crime. Testemunhas informaram aos militares que Breno estaria jurado de morte no bairro. Ele teria recebido uma ligação com pedido de compra de duas buchas de maconha e saiu para fazer a entrega da droga. Ao chegar no local, a vítima foi surpreendida por três indivíduos, sendo que dois estavam armados e efetuaram disparos que atingiram a cabeça e o ombro do jovem.
Os policiais realizaram buscas na casa de Breno e encontraram 28 buchas de maconha e 15 pedras de crack. A vítima já havia sido socorrida por populares e levada ao Hospital Silvio Avidos. Porém, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu algumas horas mais tarde.
Foram realizadas buscas na região, mas os suspeitos pelo crime não foram localizados. O caso será investigado pela 15ª Delegacia Regional de Colatina.

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