Jovem de Vila Velha morre com suspeita de H1N1

Daiana Medeiros Crédito: Facebook

Uma jovem de 24 anos morreu na terça-feira (1) com suspeita de H1N1. Daiana Medeiros morava na Praia da Costa, em Vila Velha, e trabalhava numa loja esportiva em um shopping da cidade. Ela recebeu todo atendimento médico na rede privada.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a confirmação da morte por H1N1 será dada apenas com os resultados dos exames laboratoriais colhidos para isolamento do vírus (média de 2 semanas). O exame foi encaminhado para o Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN - da Sesa.

CASOS CONFIRMADOS