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Praia da Costa

Jovem de Vila Velha morre com suspeita de H1N1

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a confirmação da morte por H1N1 será dada apenas com os resultados dos exames laboratoriais

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 19:07
Daiana Medeiros Crédito: Facebook
Uma jovem de 24 anos morreu na terça-feira (1) com suspeita de H1N1. Daiana Medeiros morava na Praia da Costa, em Vila Velha, e trabalhava numa loja esportiva em um shopping da cidade. Ela recebeu todo atendimento médico na rede privada.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a confirmação da morte por H1N1 será dada apenas com os resultados dos exames laboratoriais colhidos para isolamento do vírus (média de 2 semanas). O exame foi encaminhado para o Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN - da Sesa.
CASOS CONFIRMADOS
Neste ano, até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou um total de 18 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo, sendo 12 casos por Influenza A H3N2, quatro casos por Influenza A H1N1 e dois casos por Influenza B. Deste total, um caso evoluiu para óbito por Influenza B.

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