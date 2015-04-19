Jorge Sagrilo: A evolução da foto publicitária

O fotógrafo Jorge Sagrilo Crédito: Fernando Madeira

Um fotógrafo com hobby de engenharia. Assim se autodefine o consagrado fotógrafo Jorge Luiz Sagrilo, 62 anos, ou apenas Sagrilo como é conhecido. Com 33 anos de carreira, ele conta que foi um homem à frente do seu tempo e que à medida em que evoluiu na profissão, evoluiu também a fotografia publicitária no Estado.

Visionário, Sagrilo fundou o primeiro estúdio fotográfico exclusivo para foto publicitária de Vitória. Com tanto talento, Sagrilo ganhou até menção honrosa em um concurso internacional, entre 220 mil inscritos.

Nas famílias do interior e pobres como a minha, que sobreviviam da agricultura em Ibiraçu, com uma câmera fotográfica emprestada se fazia uma foto familiar uma vez no ano. Todo mundo tomava banho, se perfumava e colocava a melhor roupa. Naquele início dos anos 1960, o filme tinha apenas oito poses.E como eu era magro e me sentia feio, aos 7 anos preferia fazer as vezes de fotógrafo. Coordenava a posição dos familiares, o fundo que não queríamos, o melhor ângulo. E fazia isso intuitivamente.

Minha irmã Natália, que já faleceu e que era muito vaidosa e bonita, sempre comprava mais um filme só para bater foto dela. Com essas fotos, acredite, ela fez um portfólio e conseguiu até trabalhos como modelo. Daí, como as pessoas elogiavam minhas fotos, passei a sonhar em ser fotógrafo.

Primeira câmera

Quando passei no vestibular é que ganhei uma boa câmera, a Pentax SpotMatic, semelhante a uma Canon 7D hoje. O presente foi de minha mãe, dona Maria Sagrilo falecida há nove anos, que pretendia me ver mais como engenheiro do que qualquer outra coisa.

Compramos essa câmera, pasmem, de Gerson Camata, então com seus vinte e poucos anos. Corria que ele estava vendendo o equipamento para custear sua campanha para vereador. Indicado por um amigo dele, fui recebido por Camata, ainda de pijama, à porta da sua casa, cedinho pela manhã. Ele disse que eu poderia levar o equipamento, avaliar o preço e pagar depois. Assim foi feito.

Depois que comecei a cursar Engenharia, tranquei o curso e fui para os Estados Unidos, de onde voltei sonhando ainda mais em ser fotógrafo. Tentei cursar Comunicação Social também, mas não pude reprimir meu amor pela fotografia. Eu não concluiria os cursos.

E minha mãe também se deu conta disso depois que recebemos um telegrama que me fazia uma menção honrosa no Concurso Internacional da Nikon, em 1972, pela foto que fiz em Nova Iorque: a fachada de um antiquário com um gato branco. Entre mais de 220 mil inscritos do mundo todo, lá estava meu nome. O maior feito da minha vida.

A chance

A convite de Rogério Medeiros, meu primeiro trabalho como fotógrafo foi na revista Agora, na época, uma Veja capixaba. Atuei também como repórter fotográfico em um grande jornal. Até que recebi a chance que todo iniciante quer: ser assistente de um grande fotógrafo. No meu caso, o fotógrafo Nelo Caleare.

Italiano, vindo recentemente de São Paulo para Vitória, Caleare viu meu trabalho e disse que eu tinha noções de enquadramento, posicionamento e iluminação para publicidade.

No entanto, seis meses depois Nelo faleceu, vítima de infarto fulminante. E se eu tive confiança para continuar com seus trabalhos, foi graças aos seus ensinamentos. Só havia duas agências de publicidade em Vitória e por meio delas, atendíamos clientes como Chocolates Garoto, Sorvetes Luigi, Indústrias Firenze, e outros.

Pioneirismo

Eu acreditei tanto na fotografia publicitária que, quando recebi um terreno em Tabuazeiro, Vitória, presente da minha mãe, tratei logo de construir o primeiro estúdio de maior porte de Vitória, com a finalidade única de fazer fotos publicitárias. Ali, fotografei Regina Duarte, Silvia Pfeifer e outras estrelas.

Completando 33 anos de carreira, percebo que minha trajetória profissional se mistura a história da profissionalização da fotografia publicitária no Estado. Antes de nosso trabalho, repórteres fotográficos de jornais é que fotografavam para anunciantes. E naquele tempo, as grandes empresas investiam pesado em produção.

Fotografei produtos, modelos, cenários, paisagens, imagens aéreas e terrestres. Em mais de três décadas fotografando, nunca entrei pela porta do estúdio reclamando, mesmo trabalhando mais de doze horas todos os dias.

E fotografar também sempre representou desafios, como a instalação do complexo industrial da atual ArcelorMittal. Que trabalho extenuante! Escapei de morrer mais de quatro vezes, perdi equipamentos, mas ganhei dinheiro e consegui muito trabalho depois. Meu primeiro filho tinha acabado de nascer.

Hoje, por exemplo, estou fazendo um trabalho que me obriga a viajar pelo interior do Estado fotografando a floresta, os bichos, as árvores e tudo é muito cansativo. Você viaja a metade do dia, fotografa na outra metade, usa perneiras, pois pode ser picado por cobras, e no dia seguinte tudo se repete.

E se permaneci no mercado foi porque sempre fiquei de olho no futuro. Saber inglês também me ajudou muito, pois tive acesso a informações e equipamentos que, há 20 anos, só vinham de fora. Enquanto os conservadores resistiam à evolução do modo de fotografar para digital, eu já fazia catálogos inteiros.

Hoje, sinto-me feliz e realizado não só por acumular prêmios Colibri da fotografia, mas por trabalhar com o que amo. Além disso, tenho dois filhos maravilhosos, o Bruno, de 31 anos, e a Carolina, de 33. E agradeço a todos que passaram pela minha vida. Vocês foram muito importantes.

Dicas de um mestre