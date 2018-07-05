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Horário especial

Jogo do Brasil faz Transcol antecipar horário de pico nesta sexta

Por conta do jogo da Seleção Brasileira que acontecerá às 15 horas, a companhia preparou programação especial para os ônibus do Sistema Transcol

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 18:50
Ônibus do sistema Transcol terão horário especial nesta sexta (6) Crédito: Bernardo Coutinho
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) divulgou nesta quinta-feira (5) que preparou uma programação especial para os ônibus do sistema Transcol para esta sexta-feira (6) por conta do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, em que o Brasil vai enfrentar a Bélgica às 15h.
O quadro de horários será de dias atípicos - utilizado quando há dias úteis entre feriados e finais de semana. A maior rotatividade de ônibus será no período das 11h às 14h30.
A Ceturb-ES informou ainda que colocará veículos extras, de reserva, que ficarão espalhados nos terminais de integração e que poderão ser utilizados casa haja aumento de demanda nesse horário.
> Prefeituras e órgãos do ES terão horário especial na sexta (6)

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