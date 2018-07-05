Jogo do Brasil faz Transcol antecipar horário de pico nesta sexta

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) divulgou nesta quinta-feira (5) que preparou uma programação especial para os ônibus do sistema Transcol para esta sexta-feira (6) por conta do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, em que o Brasil vai enfrentar a Bélgica às 15h.
O quadro de horários será de dias atípicos - utilizado quando há dias úteis entre feriados e finais de semana. A maior rotatividade de ônibus será no período das 11h às 14h30.
A Ceturb-ES informou ainda que colocará veículos extras, de reserva, que ficarão espalhados nos terminais de integração e que poderão ser utilizados casa haja aumento de demanda nesse horário.