Jogo do Brasil faz Transcol antecipar horário de pico nesta sexta

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo () divulgou nesta quinta-feira (5) que preparou uma programação especial para os ônibus do sistemapara esta sexta-feira (6) por conta do jogo da Seleção Brasileira na, em que o Brasil vai enfrentar a Bélgica às 15h.