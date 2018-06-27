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Ceturb

Jogo do Brasil faz Transcol antecipar horário de pico

Além disso, haverá ônibus extras nos terminais rodoviários para serem utilizados caso a demanda seja grande

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 21:21
Crédito: Bernardo Coutinho
Devido ao jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia na Copa do Mundo, que acontece às 15h desta quarta-feira (27), o horário de pico dos ônibus do sistema Transcol será antecipado para as 12h até as 14h30. A decisão foi tomada para garantir transporte aos torcedores que serão liberados mais cedo para assistir a partida.
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), após às 14h30, a frota voltará a operar normalmente.
Além disso, haverá ônibus extras nos terminais rodoviários para serem utilizados caso a demanda seja grande.
> Nova linha do Transcol para Fundão sem previsão para funcionar

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