Jogo do Brasil faz Transcol antecipar horário de pico

Devido ao jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia na Copa do Mundo, que acontece às 15h desta quarta-feira (27), o horário de pico dos ônibus do sistema Transcol será antecipado para as 12h até as 14h30. A decisão foi tomada para garantir transporte aos torcedores que serão liberados mais cedo para assistir a partida.