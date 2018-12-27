Já fez sua aposta? Mega da Virada tem prêmio de R$ 280 milhões

Funcionários de uma loja de material de construção de Alecrim, Vila Velha, fizeram um bolão para tentar levar o prêmio da Mega da Virada Crédito: Vitor Jubini

A chance é baixa, de um em 50 milhões, mas a perspectiva de ficar milionário na Mega-Sena da Virada faz muitos brasileiros sonharem. As apostas começaram na última sexta-feira e seguem até o dia 31. De olho nos R$ 280 milhões do prêmio previsto para este ano, tem muita gente que faz um bolão para aumentar as chances com mais números apostados.

É o caso de funcionários de uma loja de material de construção de Alecrim, em Vila Velha. Todo mundo participou. Ninguém quer ficar de fora. Vai que os outros ganham e aquela pessoa não?, afirma o vendedor Celso Barbosa, de 36 anos.

O grupo comprou uma cota em um dos bolões oferecidos pela loteria do bairro e dividiu o valor. Se ganharem, cada funcionário deve levar para casa uma fração do prêmio de cerca de R$ 670 mil. Não é tanto dinheiro, mas já dá para deixar a gente feliz, comenta o também vendedor Anderson Bustamante, de 36 anos .

Ele diz que já reuniu a família para discutir sobre o que será feito com a bolada, caso ganhe. Pretendo reformar a minha casa e, quem sabe, comprar um carrinho melhor, diz Anderson.

A expectativa do grupo, que faz bolão da Mega da Virada há cerca de sete anos, está ainda mais alta desta vez. Isso porque um prêmio milionário acabou de sair para uma aposta feita na lotérica do bairro, a Prêmio Certo. Aproveitamos que a lotérica é pé-quente e nos empolgamos. Estamos na expectativa, achamos muito divertido, conta o vendedor.

Na quarta-feira da semana passada, dia 19, um apostador do bairro ganhou R$ 1,2 milhão na Lotofácil. Só houve outro vencedor, em Curitiba, no Paraná. Desde então, a proprietária do local, Márcia Campana, afirma que as vendas de jogos e bolões dispararam. Nem estamos oferecendo tanto, as pessoas é que estão pedindo, diz.

Para aumentar ainda mais o clima de suspense na comunidade, o vencedor ainda não buscou o dinheiro. Todo estão em polvorosa. Os moradores estão muito curiosos, diz Márcia.

AS APOSTAS

O horário limite para as apostas será até as 16h do dia 31 de dezembro e o sorteio acontece às 20h, , destaca a Caixa Econômica Federal. A aposta simples custa R$ 3,50 e deve ser feita nas lotéricas com os formulários específicos do concurso da virada.

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.

Pela primeira vez, os apostadores também têm a opção de registrar suas apostas de qualquer local e a qualquer hora pela internet. Basta ser maior de 18 anos, possuir CPF válido e cartão de crédito. Outra possibilidade é fazê-la via internet banking da Caixa (disponível para correntistas do banco).

Mega da virada

Quanto vai pagar

A estimativa é de que o vencedor leve cerca de R$ 280 milhões. O prêmio não acumula.

Como participar

A aposta simples custa R$ 3,50 e deve ser feita nas lotéricas com os formulários específicos do concurso da virada. Bolões também podem ser obtidos nas lotéricas.

Internet

Pela primeira vez, os apostadores também têm a opção de registrar suas apostas pela internet no site www.loteriasonline.caixa.gov.br. Outra possibilidade é fazê-la via internet banking da Caixa.

Prazo

O horário limite para as apostas será as 16h do dia 31 de dezembro. Já o sorteio acontece às 20h.