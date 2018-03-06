Internauta flagra motorista de ônibus em série de infrações na BR 101

Ônibus de viação é flagrado em série de infrações Crédito: Reprodução / Internauta

Um aposentado de 60 anos voltava de uma viagem do Rio de Janeiro para Vitória quando flagrou o motorista de um ônibus interestadual cometendo uma série de infrações no trânsito. Em uma delas, o condutor chegou a ultrapassar em faixa contínua, em uma curva.

O vídeo enviado ao Gazeta Online pelo aposentado, que não quis se identificar, foi gravado na última quarta-feira (28), por volta de 20h45, no trecho entre Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul, na BR 101.

Nós vimos algumas situações ainda mais críticas, contou o internauta. Ele disse que o motorista do ônibus chegou a ultrapassar quatro carros de uma só vez.

Ainda no mesmo percurso, o aposentado informou que presenciou outras ultrapassagens perigosas.

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