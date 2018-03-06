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Imprudência

Internauta flagra motorista de ônibus em série de infrações na BR 101

O vídeo enviado ao Gazeta Online foi gravado na última quarta-feira (28), por volta de 20h45, no trecho entre Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul, na BR 101

Publicado em 06 de Março de 2018 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 11:03
Ônibus de viação é flagrado em série de infrações Crédito: Reprodução / Internauta
Um aposentado de 60 anos voltava de uma viagem do Rio de Janeiro para Vitória quando flagrou o motorista de um ônibus interestadual cometendo uma série de infrações no trânsito. Em uma delas, o condutor chegou a ultrapassar em faixa contínua, em uma curva. 
O vídeo enviado ao Gazeta Online pelo aposentado, que não quis se identificar, foi gravado na última quarta-feira (28), por volta de 20h45, no trecho entre Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul, na BR 101.
Nós vimos algumas situações ainda mais críticas, contou o internauta. Ele disse que o motorista do ônibus chegou a ultrapassar quatro carros de uma só vez.
Ainda no mesmo percurso, o aposentado informou que presenciou outras ultrapassagens perigosas.
VEJA O VÍDEO ABAIXO
O OUTRO LADO
Procurada pela equipe de reportagem do Gazeta Online na manhã desta segunda-feira (05), para um posicionamento com relação à conduta do motorista, a assessoria de imprensa da Viação Itapemirim não retornou a demanda até a publicação da matéria na manhã desta terça (06).

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