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Saúde

Internado com meningite, Dom Silvestre apresenta pequenos movimentos

Dom Silvestre está internado em um hospital de Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 23:22

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 23:22

Dom Silvestre, arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória entre 1984 e 2004, está internado, em Minas Gerais, em com meningite Crédito: Ricardo Medeiros
O arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória, Dom Silvestre Luiz Scandian, de 86 anos, apresentou pequenos movimentos nos últimos dias, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (29). Ele está internado há duas semanas, em uma UTI de um hospital em Juiz de Fora, em Minas Gerais, com diagnóstico de meningiteNo último domingo (21), os médicos retiraram a sedação do arcebispo.
HISTÓRIA
Dom Silvestre foi arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Vitória entre 1981 e 1984; e emérito de 1984 a 2004. Em maio de 2017, o novo prédio do Instituto de Filosofia e Teologia recebeu o nome de Dom Silvestre Luiz Scandian, onde o bispo emérito participou da cerimônia.
Nos 20 anos, em que comandou a Arquidiocese de Vitória, o arcebispo foi um dos principais líderes de uma igreja, com voz combativa e antenada às questões políticas e sociais.
> Brasil tem 2.425 casos confirmados de sarampo

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