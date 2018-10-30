Internado com meningite, Dom Silvestre apresenta pequenos movimentos

O arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória, Dom Silvestre Luiz Scandian, de 86 anos, apresentou pequenos movimentos nos últimos dias, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (29). Ele está internado há duas semanas, em uma UTI de um hospital em Juiz de Fora, em Minas Gerais, com diagnóstico de meningite. No último domingo (21), os médicos retiraram a sedação do arcebispo.
HISTÓRIA
Dom Silvestre foi arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Vitória entre 1981 e 1984; e emérito de 1984 a 2004. Em maio de 2017, o novo prédio do Instituto de Filosofia e Teologia recebeu o nome de Dom Silvestre Luiz Scandian, onde o bispo emérito participou da cerimônia.
Nos 20 anos, em que comandou a Arquidiocese de Vitória, o arcebispo foi um dos principais líderes de uma igreja, com voz combativa e antenada às questões políticas e sociais.