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Reflexos

Interdição na Terceira Ponte dá nó em trânsito na Grande Vitória

Principais vias de Vitória e Vila Velha estão congestionadas devido à interdição da Terceira Ponte na tarde desta segunda-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 19:36

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 19:36

A Terceira Ponte ficou interditada desde às 15h19 desta segunda-feira (10). O trânsito na Grande Vitória foi afetado com o bloqueio Crédito: Vitor Jubini | GZ
As principais vias de Vitória e Vila Velha estão congestionadas na tarde desta segunda-feira (10) devido à interdição da Terceira Ponte, que ocorre desde as 15h19 para uma operação de resgate. Já na primeira hora de interdição da ponte começaram os nós no trânsito da Grande Vitória.
Por volta das 18h15, o acesso à Praça do Cauê foi fechado pela Guarda Municipal de Vitória.
Principais avenidas de Vitória e Vila Velha estão interditadas na tarde desta segunda-feira (10) Crédito: Reprodução | Google Maps
De acordo com as guardas municipais de Vitória e Vila Velha, o motorista encontra extrema lentidão nas seguintes avenidas:
VITÓRIA
- Av. Alexandre Buaiz, sentido Centro (atualização: vias liberadas às 19h50);
- Av. Elias Miguel, sentido Centro (atualização: vias liberadas às 19h50);
- Av. Getúlio Vargas, sentido Centro (atualização: vias liberadas às 20h);
- Av. Princesa Isabel, sentido Ufes (atualização: via liberada às 21h48); o sentido Segunda Ponte permanece com lentidão;
- Av. Nair Azevedo Silva, sentido Vila Velha (atualização: vias liberadas às 20h);
- Av. Jerônimo Monteiro, sentido Segunda Ponte;
- Av. Vitória, sentido Ufes (atualização: via liberada às 21h40); sentido Centro permanece com lentidão;
- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Centro;
- Av. Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro; 
- Av. Nossa Senhora da Penha, sentido Terceira Ponte (atualização: vias liberadas às 20h05);
- Av. Américo Buaiz, sentido Centro (atualização: vias liberadas às 20h);
- Av. Cezar Hilal, nos dois sentidos (atualização: vias liberadas às 21h51)
- Av. Desembargador Santos Neves, nos dois sentidos (atualização: vias liberadas às 20h05);
- Av. Leitão da Silva, nos dois sentidos (atualização: vias liberadas às 20h);
- Av. Rio Branco, nos dois sentidos (atualização: vias liberadas às 20h);
VILA VELHA
- Segunda Ponte, sentido Vitória (atualização: vias liberadas às 20h);
- Cinco Pontes, nos dois sentidos (atualização: vias liberadas às 20h30);
- Rodovia do Sol, sentido Vitória (atualização: vias liberadas às 20h35);
- Av. Carlos Lindenberg, os dois sentidos (atualização: vias liberadas às 21h43)
- Av. Brasil, sentido Centro de Vila Velha (atualização: vias liberadas às 20h38).
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online
> Terceira Ponte é interditada nos dois sentidos
 
 
 

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