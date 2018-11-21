Institutos reforçam alerta de chuvas para o ES nesta semana

Pode chover de forma moderada nesta semana em todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçaram nesta quarta-feira (21) a possibilidade de chuvas fortes em todo o Espírito Santo para esta semana. Nesta terça-feira (20) o Climatempo havia emitido um alerta de deslizamentos na Grande Vitória. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais () e o Instituto Nacional de Meteorologia () reforçaram nesta quarta-feira (21) a possibilidade de chuvas fortes em todo opara esta semana. Nesta terça-feira (20) ohaviana

O alerta do Inpe é válido para cidades do Sul do Espírito Santo até às 23h59 desta quarta-feira e avisa sobre um acumulado de chuvas constantes e por vezes intensas, podendo gerar acumulados expressivos de precipitação.

São elas: Alegre, Apiacá, Atilio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.