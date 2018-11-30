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Previsão do tempo

Instituto emite alerta de chuva forte para o Espírito Santo

O Inmet aconselha que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo. O risco de alagamentos é baixo, mas podem ocorrer pequenos deslizamentos em cidades com área de risco; veja lista

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 20:52
Pode chover forte no Espírito Santo neste sábado (1º) Crédito: Michelli Angeli
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva forte para algumas áreas do Espírito Santo - incluindo a Grande Vitória, que começou a valer a partir das 19h desta sexta-feira (30) até às 19h deste sábado (1º).
A chuva pode ser de até 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O Inmet aconselha que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo. O risco de alagamentos é baixo, mas podem ocorrer pequenos deslizamentos em cidades com área de risco.
TEMPORAL NO FDS
A semana inteira foi de sol forte e muito calor em toda a Grande Vitória. Muitos capixabas devem estar planejando ir à praia no final de semana, mas, segundo o instituto Climatempo, pode "não rolar". É que um temporal está previsto para chegar no Espírito Santo, e ele deve ficar no Estado até domingo (2).
Durante o sábado (1º), o sol deve aparecer com força pela manhã, mas, a tarde e a noite, há risco de fortes pancadas de chuva.
A instabilidade vai permanecer no Espírito Santo já no domingo (2), por conta de nuvens carregadas que sairão de São Paulo. Também há risco de temporal para o longo do dia.

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