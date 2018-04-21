Insegurança na Curva da Jurema preocupa quiosqueiros

Langston Lazarine reivindica a instalação de ponto de apoio tanto para a Guarda Municipal como para a Polícia Militar. Crédito: Vitor Jubini

A sensação de insegurança é cada vez maior entre quiosqueiros da Curva da Jurema, em Vitória. Isso porque tem aumentado o número de arrombamentos nos pontos de quiosque vazios. Tem proprietário que já mexeu no bolso para a contratação de um vigia. Também há reclamações de roubo a clientes.

O presidente da Associação de Comerciantes da Curva da Jurema, Paulo Linhares Ayres, afirma também que o número de pessoas em situação de rua nos arredores só vem aumentando. Eles têm feito os quiosques desocupados de moradia, arrombando os locais.

Dessa forma, em um documento enviado à Prefeitura Municipal de Vitório foi feito um pedido é para aumentar a segurança na Curva da Jurema. Eles pedem a instalação de ponto de apoio tanto para a Guarda Municipal como para a Polícia Militar.

Segundo o proprietário de um dos quiosques, Langston Lazarine, o número de pessoas em situação de rua só vem crescendo nos últimos meses. Infelizmente nós temos problemas com muitos usuários de crack e andarilhos que ficam perturbando nas mesas, acabam brigando. A Polícia Militar e Guarda Municipal ajudariam a intimidá-los, comenta.

SEGURANÇA

O proprietário de outro quiosque, Renee Lauret Cosme, acrescenta que na região também estão ocorrendo furtos. Ele chegou a contratar um vigia e desembolsa R$ 1.200 por mês com o funcionário. Algumas pessoas em situação de rua passam para pedir esmola e aproveitam da descontração do cliente para furtar, diz.

Renee afirma que está havendo descaso da Prefeitura de Vitória com a Curva da Jurema, com a insegurança e a infraestrutura. Crédito: Vitor Jubini

Ele aproveita para reforçar o desconforto que é para os visitantes com os problemas na Curva da Jurema e vão desde a insegurança até o aparecimento de ratos e baratas na orla.

A pessoa está aqui e vê que tem um rato e uma barata próximo ao quiosque e acha que a culpa é nossa. Mas há muito acúmulo de lixo, inclusive, tem pedaços de madeira jogados próximo a árvore, e há três meses e o poder público não pega. Na Praia de Camburi teve investimento, aqui não temos nada, lamenta o proprietário.

PREFEITURA: É PRECISO FAZER UMA DRAGAGEM

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo (CDV), Leonardo Krohling, admite que há problema com a erosão na Curva da Jurema. Ele afirma que é necessária a realização de uma dragagem, ou seja, a remoção de areia do mar, e a recomposição da faixa de areia.

A Secretaria de Meio Ambiente já está com o projeto em andamento. A topografia já foi feita para que possamos contratar a empresa através de uma licitação. Ainda não há data definida para a execução.

CONTROLE





Já sobre a falta de segurança, ele alega que a Guarda Municipal faz ronda no local e as câmeras de videomonitoramento ajudam no controle. A Polícia Militar também informou que a região conta com patrulhamento preventivo constante, com abordagens a pessoas, cercos táticos e blitzes, que acontecem constantemente no local.

Krohling afirma que quanto a questão da acessibilidade, há estacionamento e rampas para cadeirantes. Em relação aos ambulantes, ele explica que muitos são cadastrados na prefeitura e têm permissão para a atividade. Caso não seja, existe a fiscalização que passa regularmente no local.

Ele acrescenta que também há o controle de zoonose no local e que o executivo está aberto para reclamações e sugestões, sendo uma das formas através do 156. Estamos abertos para dialogar e avançar em ações para desenvolver aquele ponto, seja em relação a segurança ou infraestrutura, disse.

Ele acrescenta que há investimentos, como a criação do Polo Gastronômico em 2016. Outro destaque foi para a instalação de pontos de Wi-Fi e a troca de iluminação na orla.

RECLAMAÇÕES

Acessibilidade

Falta

Quiosqueiros alegam que adequaram os banheiros com rampas de acesso. No entanto, a prefeitura não fez intervenção na calçada para garantir a acessibilidade aos quiosques.

Ambulantes

Falta de fiscalização

Os ambulantes se instalam na frente ou até mesmo na área das mesas dos quiosques e não há fiscalização.

Erosão

Recomposição da faixa de areia

A principal reivindicação está relacionada à erosão. Quiosqueiros afirmam que há risco de queda de estrutura de alguns quiosques e de quem estiver no local.

Estrutura de quiosques

Cobertura na parte externa

A cobertura ajudaria a atrair clientes no tempo frio e chuvoso.

Controle de zoonoses

Quiosqueiros pedem o controle de bichos e insetos ao longo da orla. Eles alegam que há o aparecimento de baratas e ratos.

Insegurança

PM e Guarda Municipal