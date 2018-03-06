Inscrições para CNH Social começam nesta quarta; veja quem tem direito

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As inscrições para o programa CNH Social - que oferece habilitação grátis para pessoas com baixa renda - começam a partir da 0h desta quarta-feira (7) e vão até o dia 5 de abril. Serão no total nove mil vagas durante todo o ano, sendo três mil nesta primeira etapa do processo seletivo.

Para fazer a inscrição é necessário ganhar até dois salários mínimos, ter 18 anos ou mais e participar do CadÚnico, o cadastro para programas sociais do Governo Federal (entenda abaixo). 75% das vagas serão para primeira habilitação, 10% para adição de categoria A ou B e 15% para mudança de categoria C, D ou E.

Segundo o diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), Romeu Scheibe Neto, as duas primeiras fases, de inscrição e de seleção, serão feitas online - ou seja, não será necessário levar nenhuma documentação.

O programa tem três fases: inscrição, seleção e habilitação. Nas duas primeiras é totalmente online. O processo de seleção acontece no dia 19 de abril, quando teremos a publicação do resultado das três mil pessoas que estarão no programa, explicou.

detran.es.gov.br). Lá, existe uma aba CNH Social. Depois é só clicar no final da página que será aberta o botão para inscrição. Basta preencher a documentação e pronto. Depois do procedimento, é só esperar o resultado da primeira etapa das inscrições neste ano, que sai no dia 19 de abril. Para se inscrever, é necessário entrar no site do Detran (). Lá, existe uma aba CNH Social. Depois é só clicar no final da página que será aberta o botão para inscrição. Basta preencher a documentação e pronto. Depois do procedimento, é só esperar o resultado da primeira etapa das inscrições neste ano, que sai no dia 19 de abril.

A etapa final será a de exames: médico e psicológico, além de toxicológico, para o caso de quem vai adicionar as carteiras C, D e E. Nesta quarta-feira além das inscrições, será publicado também uma instrução normativa, uma espécie de edital com as regras do processo. Entenda todo o processo no vídeo abaixo:

SELEÇÃO

A seleção também será feita por um sistema, obedecendo critérios de desempate, como menor renda per capita, maior número de componentes do grupo familiar, candidatos inscritos no Ocupação Social, candidatos com Ensino Fundamental Completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.

Do total de vagas, 40% serão destinadas para moradores da Grande Vitória e 60% para quem mora no interior do Espírito Santo. 5% das vagas serão para portadores de deficiência física.

QUEM TEM DIREITO

Por lei, tem acesso à CNH Social as pessoas com renda de até dois salários mínimos. Eles serão dispensados do pagamento dos exames de aptidão física, mental, psicológica e toxicológico, quando exigido. Para os candidatos também vão ser pagos, pelo Detran, os custos dos cursos teórico-técnico e de prática de direção veicular, bem como as aulas ministradas em simulador de direção veicular.

CADASTRO

Para fazer a inscrição, segundo as mudanças feitas pela Lei 10.786, estadual, é necessário que o candidato esteja inscrito no chamado CadÚnico, do governo federal. O que pode ser feito em qualquer prefeitura municipal. Ele vai gerar um número, o NIT, necessário para fazer a inscrição no Detran. Por isto o programa foi dividido em três etapas. Quem não possui o CadÚnico poderá se inscrever para a segunda fase, pontuou o diretor-geral do órgão de trânsito, Romeu Scheibe Neto.

PRÓXIMA ETAPA

Os que forem selecionados poderão procurar um Centro de Formação de Condutor (CFC), indicado pelo Detran, mais perto da cidade onde mora. Lá dará início a todo o processo para obter a CNH, que inclui a realização de exames, aulas e provas teóricas, e a parte prática de direção. A conclusão destas etapas dependerá da disponibilidade de tempo de cada candidato, explicou o diretor.

NOVIDADE

A novidade deste ano é que não será necessário procurar uma unidade do Detran para fazer a inscrição. O processo será todo automatizado. Basta acessar nosso site para se inscrever. No mesmo local ele poderá ainda enviar todos os documentos que vão ser solicitados. O objetivo é facilitar a vida do cidadão, explicou Romeu Scheibe. Nos anos anteriores houve grandes transtornos nas unidades do Detran, em função da demanda pelas inscrições.

O BENEFÍCIO

Pelo programa será possível obter a primeira habilitação ou ainda a mudança na CNH, para uma nova categoria, como a profissional. Uma das propostas do programa é gerar oportunidades de trabalho com a obtenção da CNH, relatou o diretor.

No início da próxima semana também será publicada a regulamentação do programa, com os critérios de seleção. Nela estarão incluídos ainda a data exata do início da inscrição e o dia em que será divulgado a relação dos selecionados.

SAIBA

- Inscrições: começam nesta quarta-feira, pelo site www.detran.es.gov.br , e vão até o dia 5 de abril;

- Total de vagas: durante o ano serão três processos seletivos, com nove mil vagas no total. No primeiro momento serão 3 mil vagas;

- Como será: o processo é todo pela internet. Só será necessário levar documentação caso seja exigida nos exames psicológico, médico e toxicológico;

- Critérios: quem tem 18 anos ou mais (sem limite de idade máxima), quem recebe dois salários mínimos ou mais e quem tem cadastro no CadÚnico;

- Como será a avaliação: não haverá nenhuma prova. A seleção será toda automática pelo sistema de acordo com o que é pedido. No caso de desempate são considerados os critérios de menor renda per capita, maior número de pessoas na família, candidatos inscritos no Ocupação Social, candidatos com Ensino Fundamental Completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição;

- Distribuição das vagas: serão 40% das vagas destinadas a moradores da Grande Vitória e 60% para quem mora no interior do Espírito Santo. 5% das vagas são para portadores de deficiência física;