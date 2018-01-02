Inscrições para 1,4 mil bolsas de graduação e mestrado até dia 17 no ES

Estudantes podem se inscrever no site do Nossa Bolsa Crédito: Divulgação/Unila

www.nossabolsa.es.gov.br/. Alô, estudantes! Estão abertas até 17 de janeiro as inscrições para mais de 1,4 mil bolsas de estudo em faculdades particulares oferecidas pelo Programa Nossa Bolsa. Para 2018, os alunos da rede pública terão a opção de escolher entre cursos presenciais e à distância, além de opções de mestrado e iniciação científica. As inscrições podem ser feitas no site

Os estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública e que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem concorrer a 1.469 bolsas de graduação, sendo 966 opções de cursos presenciais e 503 à distância. Serão 807 bolsas integrais e 662 parciais.

A novidade para este ano são as vagas para mestrado e iniciação científica, que só podem ser disputadas por estudantes que cursaram ou cursam a graduação pelo Nossa Bolsa. Serão 25 bolsas de mestrado e 100 de iniciação científica. O estudante selecionado para a bolsa de mestrado receberá R$ 1.500 por mês, enquanto na iniciação científica será pago R$ 400 mensais ao aluno.

SAIBA MAIS

BOLSAS

Oportunidades

São 1.469 bolsas: 966 para cursos presenciais e 503 a distância. Também serão oferecidas 25 bolsas de mestrado (R$ 1.500 por mês) e 100 de iniciação científica (R$ 400 por mês).

PRÉ-REQUISITOS

Graduação

O aluno precisa ter estudado o ensino médio em escola pública de ensino médio e/ou técnico, ou em escola privada com bolsa integral. A seleção é feita pela nota do Enem.

Mestrado

O candidato deve ter cursado o ensino superior por meio do Nossa Bolsa. A seleção será feita por meio de edital. O processo será feito pelas instituições.

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