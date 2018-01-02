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Educação

Inscrições para 1,4 mil bolsas de graduação e mestrado até dia 17 no ES

Além de graduação, programa oferece vagas para mestrado e iniciação científica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 12:50

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 12:50

Estudantes podem se inscrever no site do Nossa Bolsa Crédito: Divulgação/Unila
Alô, estudantes! Estão abertas até 17 de janeiro as inscrições para mais de 1,4 mil bolsas de estudo em faculdades particulares oferecidas pelo Programa Nossa Bolsa. Para 2018, os alunos da rede pública terão a opção de escolher entre cursos presenciais e à distância, além de opções de mestrado e iniciação científica. As inscrições podem ser feitas no site www.nossabolsa.es.gov.br/.
Os estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública e que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem concorrer a 1.469 bolsas de graduação, sendo 966 opções de cursos presenciais e 503 à distância. Serão 807 bolsas integrais e 662 parciais.
A novidade para este ano são as vagas para mestrado e iniciação científica, que só podem ser disputadas por estudantes que cursaram ou cursam a graduação pelo Nossa Bolsa. Serão 25 bolsas de mestrado e 100 de iniciação científica. O estudante selecionado para a bolsa de mestrado receberá R$ 1.500 por mês, enquanto na iniciação científica será pago R$ 400 mensais ao aluno.
SAIBA MAIS
BOLSAS
Oportunidades
São 1.469 bolsas: 966 para cursos presenciais e 503 a distância. Também serão oferecidas 25 bolsas de mestrado (R$ 1.500 por mês) e 100 de iniciação científica (R$ 400 por mês).
PRÉ-REQUISITOS
Graduação
O aluno precisa ter estudado o ensino médio em escola pública de ensino médio e/ou técnico, ou em escola privada com bolsa integral. A seleção é feita pela nota do Enem.
Mestrado
O candidato deve ter cursado o ensino superior por meio do Nossa Bolsa. A seleção será feita por meio de edital. O processo será feito pelas instituições.
Iniciação Científica
O candidato deve estar cursando graduação pelo Nossa Bolsa. A seleção será feita por meio de edital.

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