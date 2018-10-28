Previsão do tempo

Inpe emite alerta de tempestade e vendaval para cidades do ES

Além do instituto, o Climatempo divulgou um alerta de rajadas de ventos de entre 70 km/h e 100 km/h na faixa litorânea do Estado, que é válido até a próxima segunda-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 20:59

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 20:59

Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Pesquisas Espacias (Inpe) emitiu neste domingo (28) um alerta de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval para dez cidades do Espírito Santo. O alerta é válido até as 23h59 de segunda-feira (29).
Inpe emite alerta de tempestade e vendaval para cidades do ES
Além do instituto, na última quinta-feira (25), o Climatempo divulgou um alerta de rajadas de ventos de entre 70 km/h e 100 km/h na faixa litorânea do Estado, que é válido até a próxima segunda-feira (29). 
VENDAVAL DESTELHA RESTAURANTE E DEIXA CLIENTES EM PÂNICO EM CACHOEIRO
O restaurante teve tendas arrancadas com a força do vento; vidraças foram quebradas e uma parte do telhado quebrou Crédito: Reprodução
Clientes de um restaurante em Cachoeiro de Itapemirim ficaram assustados após chuva acompanhada de vendaval, na tarde de sábado (27). Um internauta do Gazeta Online que estava no local gravou imagens impressionantes (veja vídeo abaixo).
Às margens da rodovia ES-164, o estabelecimento teve as tendas, telhas e vidraças quebradas com a força do vento. Fábio Biola filmou os momentos de tensão dos clientes que estavam no local no momento da ventania. Todos buscaram abrigo no interior do restaurante; um poste também caiu na via e obstruiu a pista, que liga o município a Vargem Alta.
