O Instituto Nacional de Pesquisas Espacias (Inpe) emitiu neste domingo (28) um alerta de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval para dez cidades do Espírito Santo. O alerta é válido até as 23h59 de segunda-feira (29).
Inpe emite alerta de tempestade e vendaval para cidades do ES
Além do instituto, na última quinta-feira (25), o Climatempo divulgou um alerta de rajadas de ventos de entre 70 km/h e 100 km/h na faixa litorânea do Estado, que é válido até a próxima segunda-feira (29).
VENDAVAL DESTELHA RESTAURANTE E DEIXA CLIENTES EM PÂNICO EM CACHOEIRO
Clientes de um restaurante em Cachoeiro de Itapemirim ficaram assustados após chuva acompanhada de vendaval, na tarde de sábado (27). Um internauta do Gazeta Online que estava no local gravou imagens impressionantes (veja vídeo abaixo).
Às margens da rodovia ES-164, o estabelecimento teve as tendas, telhas e vidraças quebradas com a força do vento. Fábio Biola filmou os momentos de tensão dos clientes que estavam no local no momento da ventania. Todos buscaram abrigo no interior do restaurante; um poste também caiu na via e obstruiu a pista, que liga o município a Vargem Alta.
