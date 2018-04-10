Inpe emite alerta de tempestade com raios para o Norte do ES

O sol 'saiu' e brilhou forte na manhã desta terça-feira (10) na capital do Espírito Santo, mas a previsão não é a mesma para todas as regiões do Estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), uma tempestade de raios com chuva intensa acompanhada de vendaval pode ocorrer em 28 cidades do norte capixaba.
No alerta emitido pelo instituto, explica-se que "ocorrerão pancadas de chuva - que, localmente, serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e pontuais acumulados expressivos de precipitação". Isso tudo pode acontecer até as 23h59 desta terça (10).
É importante que a população fique atenta ao receber orientações da Defesa Civil local e das autoridades competentes. De acordo com o Climatempo, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite em Vitória.