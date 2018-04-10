Inpe emite alerta de tempestade com raios para o Norte do ES

O sol 'saiu' e brilhou forte na manhã desta terça-feira (10) na capital do, mas a previsão não é a mesma para todas as regiões do Estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), uma tempestade de raios com chuva intensa acompanhada de vendaval pode ocorrer em 28 cidades do norte capixaba.