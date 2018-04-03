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Clima

Inpe emite alerta de chuvas intensas com raios para 49 cidades do ES

Segundo o instituto, pode ocorrer pancadas de chuva, com forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de ventos

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 22:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 22:39
Alerta de chuva intensa para 45 cidades do ES Crédito: Reprodução | Inpe
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta segunda-feira (2) alerta de risco de tempestades de raios, chuvas intensas e vendavais para 49 cidades do Espírito Santo. O aviso de atenção é válido para toda esta terça-feira (3).
Inpe emite alerta de chuvas intensas com raios para 49 cidades do ES
Segundo o instituto, pode ocorrer pancadas de chuva, com forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de ventos.
FRENTE FRIA
De acordo com o Climatempo, a mudança no tempo é devido à frente fria que chega ao Estado durante a semana. Ainda segundo o instituto, o fenômeno deve ficar quase parado na altura do litoral capixaba, mantendo as condições de chuva.
A frente fria é responsável por espalhar nebulosidade e aumentar áreas de instabilidade em grande parte do Sudeste.

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