Inpe alerta para chuvas e raios em 25 cidades do ES

Internauta registra tempestade com raios em Vila Prudêncio, Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (11) Crédito: Elias Gleyser

Inpe) divulgou um aviso meteorológico neste sábado (4) para 25 cidades do sul do Espírito Santo. O alerta é de chuvas intensas com possibilidade de descargas elétricas e é válido até às 22 horas deste sábado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais () divulgou um aviso meteorológico neste sábado (4) para 25 cidades do sul doO alerta é de chuvas intensas com possibilidade de descargas elétricas e é válido até às 22 horas deste sábado.





SOL VOLTA NA SEGUNDA

Segundo o Climatempo, o sol deve voltar com força a partir de segunda-feira (6). O tempo chuvoso e fresco que chegou ao Estado nesta semana mantém pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A partir de domingo (5), o sol aparece mais e a temperatura aumenta.

Neste sábado (4), Vitória terá novas áreas de instabilidade, reforçando a chuva que pode ser a qualquer hora do dia. No centro-norte do Estado o sol aparece, mas ainda pode haver chuva passageira de forma isolada. A temperatura deve variar entre 19°C e 26°C.

No domingo (5), o tempo melhora em todo Estado. O sol aparece e há pouca chance de chuva, que pode ocorrer de forma isolada. A máxima pode chegar a 29°C e a mínima a 20°C.

Vitória ainda há possibilidade de chuva rápida, mas o centro-norte do Estado tem melhora e o sol aparece forte. Não há expectativa de chuva e a temperatura volta a se elevar. A temperatura máxima esperada é de 27°C e a mínima é de 21°C. Já na segunda-feira (6), paraainda há possibilidade de chuva rápida, mas o centro-norte do Estado tem melhora e o sol aparece forte. Não há expectativa de chuva e a temperatura volta a se elevar. A temperatura máxima esperada é de 27°C e a mínima é de 21°C.