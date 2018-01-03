Inmet emite 'alerta laranja' de temporais para o Espírito Santo

Internauta registra tempo fechado em Bom Destino, Iconha, no fim da tarde desta terça-feira (02) Crédito: Foto do Internauta | Giovanni Petersen

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu "alerta laranja" de temporais no Estado. O aviso de perigo se inicia as 18 horas desta quarta-feira (3) e vai até às 12 horas de quinta-feira (4),em todo o Espírito Santo. Há riscos de ventanias, com velocidade de até 100 Km/h, queda de galhos e alagamentos.

O Climatempo explica que as altas temperaturas no Estado e o aumento da umidade colaboraram para a formação de temporais no Estado. No Aeroporto de Vitória as temperaturas chegaram a 36º graus, com sensação térmica de 41º. "A temperatura subiu muito no Espírito Santo com a intensificação dos ventos quentes de quadrante norte, devido a aproximação de uma frente fria", explica a meteorologista Michele Fernandes.

AVISO POR SMS

Alguns capixabas receberam na noite desta terça-feira (2) um alerta da Defesa Civil que dizia que "podem ocorrer chuvas intensas" e orientava "evitar áreas alagadas".