Inmet emite alerta de mais chuvas intensas no Espírito Santo

Chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Inmet) emitiu nesta quarta-feira (9) um alerta de acumulado de chuva para 29 cidades do Espírito Santo. No aviso, o instituto revela que o grau de severidade é de perigo potencial. Também há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco. O Instituto Nacional de Meteorologia () emitiu nesta quarta-feira (9) um alerta de acumulado de chuva para 29 cidades do. No aviso, o instituto revela que o grau de severidade é de perigo potencial. Também há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.

O instituto passa algumas instruções e pede que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, que observem possíveis alterações nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

INPE EMITIU ALERTA

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um alerta na tarde desta quarta (9) com aviso para o risco de chuvas intensas e acumulado de chuva. Os possíveis locais afetados são: Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Itaúnas, Linhares, Nova Almeida, Santa Cruz, São Mateus, Serra, Sooretama, Vila Velha e Vitória.

PREVISÃO DE CHUVA

de acordo com a previsão do Inmet. Muitas ruas das Grande Vitória amanheceram alagadas e os municípios do Sul do ES foram os mais prejudicados. A chuva deve prevalecer no Estado pelas próximas 36 horas,. Muitas ruas das Grande Vitória amanheceram alagadas e os municípios do Sul do ES foram os mais prejudicados.