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Chuva no ES

Inmet emite alerta de mais chuvas intensas no Espírito Santo

Há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 19:04
Chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (9) um alerta de acumulado de chuva para 29 cidades do Espírito Santo. No aviso, o instituto revela que o grau de severidade é de perigo potencial. Também há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.
O instituto passa algumas instruções e pede que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, que observem possíveis alterações nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
INPE EMITIU ALERTA
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um alerta na tarde desta quarta (9) com aviso para o risco de chuvas intensas e acumulado de chuva. Os possíveis locais afetados são: Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Itaúnas, Linhares, Nova Almeida, Santa Cruz, São Mateus, Serra, Sooretama, Vila Velha e Vitória.
PREVISÃO DE CHUVA
A chuva deve prevalecer no Estado pelas próximas 36 horas, de acordo com a previsão do Inmet. Muitas ruas das Grande Vitória amanheceram alagadas e os municípios do Sul do ES foram os mais prejudicados.
Ainda segundo o Inmet, em Alfredo Chaves, um dos municípios mais afetados pela chuva, foram registrados 85 milímetros de chuva só nesta quarta-feira (9). Presidente Kennedy teve 45 milímetros, Vila Velha 56 e Vitória 39 milímetros.

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