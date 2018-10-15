Inmet emite alerta de chuvas intensas para cidades do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta de chuva em 'perigo potencial' para 77 cidades do Espírito Santo.
De acordo com o alerta, a partir das 18 horas desta segunda-feira (15) até as 23h59 de terça-feira (16), pode chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de riscos.
O instituto pede para que, em situações de risco, a população entre em contato com a Defesa Civil, no número 199, ou com o Corpo de Bombeiros, no 193.