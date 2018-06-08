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Inmet emite alerta de chuva intensa para 31 cidades do ES

Em caso de necessidade, o Inmet pede que a população entre em contato com a Defesa Civil, no número 199, e com o Corpo de Bombeiros, 193

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 22:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 22:19
Alerta de chuva para cidades do ES e RJ Crédito: Reprodução | Inmet
O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (7) um alerta de chuva intensa para 31 cidades do Espírito Santo, podendo chegar a 50mm. O aviso é válido até as 9 horas de sexta-feira (8). 
Em caso de necessidade, o Inmet pede que a população entre em contato com a Defesa Civil, no número 199, e com o Corpo de Bombeiros, 193.
 
FRENTE FRIA CHEGA AO ES 
Uma frente fria tem influenciado o tempo no Espírito Santo desde quarta-feira (6) e, segundo o Climatempo, a circulação de ventos sobre a região Sudeste do país, somada ao fenômeno, colabora para as condições de chuva aumentarem a partir desta sexta-feira (8).
Ainda para esta quinta-feira (7) há possibilidade de pancadas de chuva forte ou moderada para a região Sul do ES. A temperatura deve variar de 18°C a 28°C.
A partir desta sexta-feira (8) e pelo menos até o sábado (09), a frente fria presente no Estado traz chuva para a Grande Vitória. A temperatura pode variar entre 19°C e 29°C. 
 
 

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