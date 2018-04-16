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Chuva no ES

Inmet divulga novo alerta para chuvas em regiões do ES

Dessa vez, o boletim abrange o Centro-Oeste, Rio Doce, Noroeste e Nordeste. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explica que os avisos podem ser revisados a qualquer hora

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 13:49
Ruas alagadas no Centro de Vila Velha Crédito: Caíque Verli
Um segundo aviso sobre chuvas para o ES foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dessa vez para as regiões Centro-Oeste, Rio Doce, Noroeste e Nordeste do Estado. O novo aviso é válido até a 0h desta terça-feira (17).
> Tudo sobre a forte chuva que cai nesta segunda-feira sobre o ES
> Ruas e casas alagadas na Grande Vitória e no interior do Estado
O primeiro boletim que indicava a chuva desta segunda-feira (16) foi emitido na última sexta-feira (13). O aviso abrangia as regiões Central-Sul, Caparaó, Litoral Sul, Metropolitana, Serrana e Nordeste.
O Inmet acrescenta que os avisos são revisados a qualquer hora e podem ser prorrogados ou cessados à medida que o meteorologista reavaliar as condições do tempo.
Inmet divulga novo alerta para chuvas em regiões do ES

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