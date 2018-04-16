Um segundo aviso sobre chuvas para o ES foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dessa vez para as regiões Centro-Oeste, Rio Doce, Noroeste e Nordeste do Estado. O novo aviso é válido até a 0h desta terça-feira (17).
O primeiro boletim que indicava a chuva desta segunda-feira (16) foi emitido na última sexta-feira (13). O aviso abrangia as regiões Central-Sul, Caparaó, Litoral Sul, Metropolitana, Serrana e Nordeste.
O Inmet acrescenta que os avisos são revisados a qualquer hora e podem ser prorrogados ou cessados à medida que o meteorologista reavaliar as condições do tempo.
Inmet divulga novo alerta para chuvas em regiões do ES