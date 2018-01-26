Inmet: calor em duas cidades do ES foi o maior do país nesta quinta

Alegre (foto) e Alfredo Chaves foram consideradas as mais quentes do País nesta quinta-feira Crédito: Divulgação | Prefeitura de Alegre

A temperatura alta em todo o Espírito Santo tem "castigado" os capixabas. Os moradores de Alegre e Alfredo Chaves sentiram na pele o forte calor no Estado. Com 36,9°C e 36,8°C, respectivamente, as duas cidades do Sul do Estado foram consideradas as mais quentes do País pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (26).

De acordo com o Climatempo, mudanças no tempo começam a acontecer no Estado a partir deste sábado (27). Há condições para pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. Só não deve chover na região Norte.

Mas isso não quer dizer que o tempo ficará chuvoso. O sol forte e as altas temperaturas permanecem. As temperaturas esperadas para a Grande Vitória ficam entre 33°C e 22°C.

Domingo o tempo não muda muito e pode haver pancadas de chuva em muitas áreas do Estado. A temperatura máxima esperada é de 34°C e mínima de 22°C.