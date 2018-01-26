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Sul do Estado

Inmet: calor em duas cidades do ES foi o maior do país nesta quinta

Com 36,9°C e 36,8°C, respectivamente, as duas cidades do Sul do Estado foram consideradas as mais quentes pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (26).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 15:11

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 15:11

Alegre (foto) e Alfredo Chaves foram consideradas as mais quentes do País nesta quinta-feira Crédito: Divulgação | Prefeitura de Alegre
A temperatura alta em todo o Espírito Santo tem "castigado" os capixabas. Os moradores de Alegre e Alfredo Chaves sentiram na pele o forte calor no Estado. Com 36,9°C e 36,8°C, respectivamente, as duas cidades do Sul do Estado foram consideradas as mais quentes do País pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (26).
De acordo com o Climatempo, mudanças no tempo começam a acontecer no Estado a partir deste sábado (27). Há condições para pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. Só não deve chover na região Norte.
Mas isso não quer dizer que o tempo ficará chuvoso. O sol forte e as altas temperaturas permanecem. As temperaturas esperadas para a Grande Vitória ficam entre 33°C e 22°C.
Domingo o tempo não muda muito e pode haver pancadas de chuva em muitas áreas do Estado. A temperatura máxima esperada é de 34°C e mínima de 22°C.
Na próxima semana espera-se uma grande mudança na circulação dos ventos em todo Brasil, que favorece a formação de áreas de instabilidade no Estado, provocando chuvas frequentes.

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