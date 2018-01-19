Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Ingrediente usado em pasta de dente pode ajudar no combate da malária
Ingrediente inusitado

Ingrediente usado em pasta de dente pode ajudar no combate da malária

Triclosan pode tratar infecções resistentes a outros tratamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 21:16

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 21:16

O triclosan é um dos ingredientes usados em pastas de dente Crédito: Reprodução/Wikipedia
Uma pesquisa realizada com a participação de um robô cientista de inteligência artificial descobriu que um ingrediente comum nas pastas de dente pode ser desenvolvido para combater cepas da malária resistentes a medicamentos.
Em estudo publicado no jornal Scientific Reports, cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino o  GLOBO Unido, que usaram o robô de inteligência artificial para realizar rastreamentos de alto rendimento, disseram que o ingrediente, o triclosan, indicou potencial de interromper infecções da malária em dois estágios críticos - no fígado e no sangue.
A malária mata cerca de meio milhão de pessoas todos os anos, a maioria delas crianças em regiões mais pobres da África. A doença pode ser tratada com diversos medicamentos, mas a resistência a esses remédios está crescendo, aumentando o risco de que algumas cepas possam ficar sem tratamento no futuro.
Por conta disso, a busca por novos medicamentos está se tornando cada vez mais urgente, disse Steve Oliver, do departamento de bioquímica da Universidade de Cambridge e que coliderou o projeto, ao lado de Elizabeth Bilsland.
Após ser transferido para um novo hospedeiro através de picada de mosquito, parasitas da malária seguem para o fígado, onde amadurecem e se reproduzem. Então seguem para os glóbulos vermelhos, se multiplicam e se espalham pelo corpo, causando febre e possivelmente complicações fatais.
Cientistas sabem há algum tempo que o triclosan pode impedir o crescimento de parasitas da malária no estágio sanguíneo da infecção ao inibir a ação de uma enzima conhecida como enoyl reductase (ENR). Nas pastas de dente, o triclosan ajuda a prevenir acúmulo de placas bacterianas.
No projeto mais recente, no entanto, a equipe de Bilsland descobriu que o triclosan também inibe uma enzima totalmente diferente do parasita da malária, chamada DHFR.
A DHFR é o alvo da pirimetamina antimalárica - uma medicação para a qual parasitas da malária estão desenvolvendo cada vez mais resistência, especialmente na África. O projeto da equipe de Cambridge indicou que o triclosan é capaz de mirar e agir sobre esta enzima, até mesmo em parasitas resistentes à pirimetamina."Esta descoberta por nosso colega robô de que o triclosan é eficaz contra alvos da malária oferece esperança de que podemos usar isto para desenvolver um novo medicamento", disse Elizabeth Bilsland, colíder do projeto. "Nós sabemos que é um componente seguro, e sua habilidade de mirar dois pontos do ciclo do parasita da malária significa que o parasita terá dificuldades em desenvolver resistência".
O cientista robô de inteligência artificial do estudo - apelidado de Eve - foi projetado para automatizar e acelerar o processo de descoberta de medicamentos. O robô faz isto ao automaticamente desenvolver e testar hipóteses para explicar observações, testar experimentos usando laboratórios robóticos, interpretar os resultados, alterar as hipóteses e então repetir o ciclo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados