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Fora de risco

Infraero: 'Nível de combustível no aeroporto de Vitória não preocupa'

Infraero alertou que alguns aeroportos do país só têm combustível para esta quarta-feira; protesto de caminhoneiros afeta abastecimento

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 23:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 23:19
Fachada do novo aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Após divulgar uma nota alertando sobre o risco de alguns aeroportos no país ficarem sem combustível por conta da greve dos caminhoneiros  que afeta a distribuição , a Infraero informou ao Gazeta Online, na noite desta quarta-feira (23), que a situação no Aeroporto de Vitória não é preocupante. "Não está enquadrado dentro do nível de emergência emitido", reforçou por meio de nota. A Infraero disse monitora a quantidade de combustível aqui no Estado, mas que a situação "não preocupa no momento".
Questionada sobre qual seria o atual nível de combustível atestado no reservatório do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, localizado na capital capixaba, a Infraero não informou, mas garantiu que há diesel à disposição para abastecer os aviões em Vitória.
Avião em área do aeroporto de Vitória Crédito: Luísa Torre
A empresa também lamentou os transtornos que "a situação poderia gerar aos passageiros" e afirmou que as companhias aéreas já foram avisadas sobre a dificuldade na obtenção de combustível.
PANORAMA É PREOCUPANTE EM OUTROS AEROPORTOS
Relatório da Infraero aponta que os aeroportos de Congonhas-SP, Palmas-TO, Recife-PE, Maceió-AL e Aracaju-SE têm combustível suficiente para abastecer as aeronaves somente até esta quarta-feira (23).
Outros sete aeroportos têm combustível para no máximo mais dois dias: Santos Dumont-RJ, Goiânia-GO, Teresina-PI, Campo Grande-MS, Ilhéus-BA, Foz do Iguaçu-PR e Londrina-PR.
PROTESTO SEGUE SEM DEFINIÇÃO
Pelo terceiro dia seguido, nesta quarta-feira (23), caminhoneiros continuam ocupando rodovias federais e estaduais, além de vias importantes em 24 estados do Brasil. Alguns atos ocorrem na frente de refinarias, impedindo a saída de caminhões que transportam combustível.
Protesto de caminhoneiros nesta quarta em Viana Crédito: Lucinei Araújo/Reprodução TV Gazeta

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