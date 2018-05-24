Infraero: 'Nível de combustível no aeroporto de Vitória não preocupa'

Fachada do novo aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Após divulgar uma nota alertando sobre o risco de alguns aeroportos no país ficarem sem combustível por conta da greve dos caminhoneiros  que afeta a distribuição , a Infraero informou ao Gazeta Online, na noite desta quarta-feira (23), que a situação no Aeroporto de Vitória não é preocupante. "Não está enquadrado dentro do nível de emergência emitido", reforçou por meio de nota. A Infraero disse monitora a quantidade de combustível aqui no Estado, mas que a situação "não preocupa no momento".

Questionada sobre qual seria o atual nível de combustível atestado no reservatório do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, localizado na capital capixaba, a Infraero não informou, mas garantiu que há diesel à disposição para abastecer os aviões em Vitória.

Avião em área do aeroporto de Vitória Crédito: Luísa Torre

A empresa também lamentou os transtornos que "a situação poderia gerar aos passageiros" e afirmou que as companhias aéreas já foram avisadas sobre a dificuldade na obtenção de combustível.

PANORAMA É PREOCUPANTE EM OUTROS AEROPORTOS

Relatório da Infraero aponta que os aeroportos de Congonhas-SP, Palmas-TO, Recife-PE, Maceió-AL e Aracaju-SE têm combustível suficiente para abastecer as aeronaves somente até esta quarta-feira (23).

Outros sete aeroportos têm combustível para no máximo mais dois dias: Santos Dumont-RJ, Goiânia-GO, Teresina-PI, Campo Grande-MS, Ilhéus-BA, Foz do Iguaçu-PR e Londrina-PR.

PROTESTO SEGUE SEM DEFINIÇÃO

Pelo terceiro dia seguido, nesta quarta-feira (23), caminhoneiros continuam ocupando rodovias federais e estaduais, além de vias importantes em 24 estados do Brasil. Alguns atos ocorrem na frente de refinarias, impedindo a saída de caminhões que transportam combustível.