Informação falsa sobre paralisação de ônibus circula nas redes sociais

Imagem circulou pelas redes sociais nesta quinta-feira (26) Crédito: Reprodução/WhatsApp

Uma imagem informativa sobre paralisação dos rodoviários na tarde desta quinta-feira (26) está circulando pelas redes sociais desde a manhã desta quinta-feira (26). Na foto, é possível observar logos da Globo, TV Gazeta, Ceturb-GV e jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo.

O informativo diz que a paralisação é em prol de melhorias nas condições de trabalho e reajuste da categoria e ainda alerta aos usuários do transporte público que se preparem para o pior. A foto afirma que, segundo o sindicato, a paralisação é total e não haverá nenhum coletivo nas ruas.

A imagem foi publicada na página do Facebook Transcol No Face e está sendo compartilhada em grupos do WhatsApp. Procurado pelo Gazeta Online, o presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Edson Bastos, a notícia é falsa.