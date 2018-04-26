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Passando a limpo

Informação falsa sobre paralisação de ônibus circula nas redes sociais

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Edson Bastos, a notícia é falsa

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 14:49
Imagem circulou pelas redes sociais nesta quinta-feira (26) Crédito: Reprodução/WhatsApp
Uma imagem informativa sobre paralisação dos rodoviários na tarde desta quinta-feira (26) está circulando pelas redes sociais desde a manhã desta quinta-feira (26). Na foto, é possível observar logos da Globo, TV Gazeta, Ceturb-GV e jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo.
O informativo diz que a paralisação é em prol de melhorias nas condições de trabalho e reajuste da categoria e ainda alerta aos usuários do transporte público que se preparem para o pior. A foto afirma que, segundo o sindicato, a paralisação é total e não haverá nenhum coletivo nas ruas.
A imagem foi publicada na página do Facebook Transcol No Face e está sendo compartilhada em grupos do WhatsApp. Procurado pelo Gazeta Online, o presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Edson Bastos, a notícia é falsa.
 

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