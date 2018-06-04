Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Incêndio é registrado em tradicional restaurante de Manguinhos
Serra

Incêndio é registrado em tradicional restaurante de Manguinhos

A ocorrência não foi de grandes proporções e as chamas foram controladas rapidamente, segundo os Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 00:13

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 00:13

Uma das cozinhas do tradicional restaurante Enseada de Manguinhos, na Serra, pegou fogo na noite deste domingo (03). O incêndio foi de pequenas proporções, segundo o Corpo de Bombeiros. As chamas foram contidas por volta de 20h30.
Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. A situação chamou a atenção de moradores, que foram para a rua saber o que aconteceu. 
O cunhado de um dos sócios do estabelecimento e morador da região, Euclides Jorge, de 65 anos, foi um dos primeiros a chegar no local. Ele falou que o restaurante estava aberto e funciona até às 23 horas aos domingos. Na cozinha estavam duas pessoas no momento em que o fogo começou, mas elas conseguiram sair sem ferimentos. 
Provavelmente o fogo foi causado por um curto-circuito ou por uma fritadeira. Se propagou rápido, acho que por causa do óleo. O restaurante estava aberto, mas a parte de cima precisou ser fechada para amanhã saber o que aconteceu. O teto, que tem madeira e PVC, ficou mais danificado, assim como a parte elétrica, explicou.
Euclides explicou que o restaurante pode permanecer aberto porque existem duas cozinhas no local, uma no primeiro andar e outra no segundo, que pegou fogo e foi fechada.
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados