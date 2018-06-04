Incêndio é registrado em tradicional restaurante de Manguinhos

Uma das cozinhas do tradicional restaurante Enseada de Manguinhos, na Serra, pegou fogo na noite deste domingo (03). O incêndio foi de pequenas proporções, segundo o Corpo de Bombeiros. As chamas foram contidas por volta de 20h30.

Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. A situação chamou a atenção de moradores, que foram para a rua saber o que aconteceu.

O cunhado de um dos sócios do estabelecimento e morador da região, Euclides Jorge, de 65 anos, foi um dos primeiros a chegar no local. Ele falou que o restaurante estava aberto e funciona até às 23 horas aos domingos. Na cozinha estavam duas pessoas no momento em que o fogo começou, mas elas conseguiram sair sem ferimentos.

Provavelmente o fogo foi causado por um curto-circuito ou por uma fritadeira. Se propagou rápido, acho que por causa do óleo. O restaurante estava aberto, mas a parte de cima precisou ser fechada para amanhã saber o que aconteceu. O teto, que tem madeira e PVC, ficou mais danificado, assim como a parte elétrica, explicou.

Euclides explicou que o restaurante pode permanecer aberto porque existem duas cozinhas no local, uma no primeiro andar e outra no segundo, que pegou fogo e foi fechada.