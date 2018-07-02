Incêndio

Incêndio é contido por populares, mas mulher morre em Castelo

O incêndio ocorreu na manhã deste domingo (01)

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 22:00

Redação de A Gazeta

Uma mulher faleceu após o apartamento onde vivia, no bairro Santo Andrezinho, em Castelo, Região Serrana do Estado, pegar fogo por volta das 10h30 deste domingo (01). De acordo com a Polícia Militar o fogo havia sido contido por populares quando equipes chegaram ao local.
Uma viatura da Polícia Militar estava fazendo uma ronda pelos bairros quando foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, foram informados que o incêndio havia sido contido por populares, mas que havia uma mulher desacordada dentro do imóvel. Os policiais prestaram o socorro, mas durante atendimento médico foi constatado o óbito da vítima.
Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio. A assessoria informou que foi acionada a perícia da Polícia Civil para apurar o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos

