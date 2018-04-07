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Fogo

Incêndio de grandes proporções atinge em empresa na Serra

Vários internautas enviaram fotos das chamas e da fumaça, que podem ser vistas de longe

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 10:27
Um incêndio de grandes proporções atinge uma empresa no bairro Taquara II na Serra, na manhã deste sábado (07). Moradores de diferentes bairros do município enviaram fotos da fumaça, que pode ser vista de longe. Mais informações em instantes.

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