Incêndio de grandes proporções atinge em empresa na Serra

Um incêndio de grandes proporções atinge uma empresa no bairro Taquara II na Serra, na manhã deste sábado (07). Moradores de diferentes bairros do município enviaram fotos da fumaça, que pode ser vista de longe. Mais informações em instantes.
Publicado em 07 de Abril de 2018 às 10:27
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