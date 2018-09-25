Incêndio atinge vegetação em Viana

Um incêndio atingiu uma vegetação no bairro Areinha, em Viana, na tarde desta terça-feira (25). Não há informações sobre as proporções das chamas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local para combater o fogo.
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