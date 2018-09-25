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Fogo

Incêndio atinge vegetação em Viana

Não há informações sobre as proporções das chamas; o Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local para combater o fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 19:22

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 19:22

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