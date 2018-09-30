Incêndio atinge quiosque na Praia de Camburi em Vitória

Quiosque da Praia de Camburi pega fogo na tarde deste sábado (30) Crédito: Joyce Meriguetti

Um quiosque desativado do final da Praia de Camburi, em Vitória, pegou fogo no final da tarde deste sábado (29). O imóvel fica na altura do terreno da Infraero. Segundo o Corpo de Bombeiros nenhuma pessoa ficou ferida com o incêndio.

A fumaça e as chamas que atingiram o teto do local chamaram a atenção de quem passava pelo calçadão da praia.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros e uma da Guarda Municipal estiveram no local. Por volta de 18 horas, o fogo já havia sido controlado. Segundo os bombeiros, o imóvel estava fechado no momento do incidente. A causa do incêndio não foi informada.

QUIOSQUES

Em julho, a rádio CBN Vitória informou que a Prefeitura de Vitória entrou com uma ação de despejo contra três quiosqueiros que atuavam na Praia de Camburi, na região próxima ao bairro Jardim Camburi. Na ocasião, a administração municipal informou que os empresários não estavam pagando o aluguel dos imóveis e a dívida era de aproximadamente R$ 300 mil.

A prefeitura ainda informou à CBN que aguardava uma decisão da Justiça para saber qual procedimento legal seria adotado para a reintegração de posse. A administração municipal também informou que uma empresa venceu uma licitação para assumir a gestão dos 14 quiosques da orla, incluindo os da ação de despejo, e que até a primeira quinzena de agosto os locais já estariam sob nova direção.

Neste sábado (29), a reportagem questionou à Prefeitura de Vitória o que ficou definido para esse quiosque que pegou fogo e os outros dois que ficam na mesma região, no entanto, não obtivemos uma resposta.

A administração municipal disse que o local estava desocupado no momento do incêndio e que quando soube do incidente acionou a empresa responsável pela gestão das 14 unidades ao longo da orla de Camburi. Segundo a prefeitura, a concessionária Ecos Eventos esteve no local para as providências necessárias e a Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV) também está acompanhando o caso.

Procurada, a Ecos Eventos informou que assumiu a gestão dos quiosques da Praia de Camburi no início do mês de agosto. Segundo o diretor da concessionária, Raimundo Nonato, a expectativa é que até dezembro o quiosque que pegou fogo e o outro imóvel que fica do lado estejam reformados e operando.

"Todos os quiosques vão passar por intervenções. Essas intervenções vão começar assim que a licença de obras for liberada pela Secretaria de Obras de Vitória. O alvará saindo, no dia seguinte começamos as obras principalmente nesse quiosque que pegou fogo", afirmou Raimundo.

O diretor da concessionária explicou ainda que o K1 vai passar a ser um beach clube. "Os seis primeiros quiosques vão ter uma estrutura para o verão. O sétimo vai ser um restaurante japonês. O oitavo e o nono, sendo que o nono foi o que pegou fogo, vão passar por obras e os que estão operando no fim da praia vão ter que continuar assim por enquanto porque não teremos tempo de reformá-los até a chegada da estação."

Para Raimundo, o incêndio que atingiu o quiosque neste sábado (29) foi um ato de vandalismo. "Naquele imóvel não tem energia ligada. Acho que foi vandalismo e isso é um problema gravíssimo na sociedade. A droga está espalhada e precisamos dar um jeito para cuidar dessas pessoas que são usuárias de entorpecentes."

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