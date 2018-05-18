Incêndio atinge imóvel em Cariacica

Um incêndio atingiu uma casa abandonada, na Rua Dom Pedro II, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (18). O local fica próximo a um depósito de gás da região.
Equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionados por volta das 16h, estiveram no local para conter as chamas. Não houve vítimas.
Moradores da rua disseram à reportagem do Gazeta Online que o local era usado por usuários de drogas. Os bombeiros informaram que não vai ser necessário realizar uma perícia no local, já que a residência não possui dono.