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Cruzeiro do Sul

Incêndio atinge imóvel em Cariacica

O local fica próximo a um depósito de gás da região

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 19:31
Casa pega fogo em Cariacica Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online
Um incêndio atingiu uma casa abandonada, na Rua Dom Pedro II, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (18). O local fica próximo a um depósito de gás da região.
Equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionados por volta das 16h, estiveram no local para conter as chamas. Não houve vítimas.
> Carro capota e deixa dois feridos na BR 101
Moradores da rua disseram à reportagem do Gazeta Online que o local era usado por usuários de drogas. Os bombeiros informaram que não vai ser necessário realizar uma perícia no local, já que a residência não possui dono.

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