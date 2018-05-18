Incêndio atinge imóvel em Cariacica

Casa pega fogo em Cariacica Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online

Um incêndio atingiu uma casa abandonada, na Rua Dom Pedro II, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (18). O local fica próximo a um depósito de gás da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionados por volta das 16h, estiveram no local para conter as chamas. Não houve vítimas.