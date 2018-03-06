Incaper registra 2.383 raios em tempestade desta segunda-feira no ES

Um total de 2.383 raios foram registrados na tempestade que atingiu o Espírito Santo na noite desta segunda-feira (5). O levantamento foi realizado pelo do Centro Capixaba de Meteorologia e Recursos Hídricos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O município de Mimoso do Sul teve a maior ocorrência de descargas elétricas (326), seguido por Alegre, com 165. Vila Velha registrou 88, enquanto em Vitória apenas 8 raios caíram.

O meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, explicou que haviam indicadores sobre chuvas no Estado, mas a dimensão em que ocorreu impressionou por não estar tão evidente, por isso o alerta de tempestades por mensagem de texto (SMS) não foi enviado.

Segundo Hugo, a contabilização dos raios foi feito a partir das primeiras nuvens formadas e que, devido à topografia local, a Região Serrana favorece a formação de nuvens de tempestade e, por isso, a incidência de raios é maior.

OS LOCAIS ONDE TIVERAM INCIDÊNCIA MAIOR DE RAIOS

Mimoso do Sul - 326 vezes

Alegre - 165

Região Serrana do ES - 109 raios

Afonso Cláudio - 102

Santa Leopoldina - 99 .

GRANDE VITÓRIA

Vila Velha - 88

Viana - 45

Cariacica - 39

Vitória - 8 raios

INPE REGISTRA 7 MIL RAIOS

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais contabilizou mais de 7 mil raios durante a segunda-feira (05) no Espírito Santo. Destes 7 mil, 3.900 atingiram o solo, segundo explicações do Coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Osmar Pinto. Em Vitória foram mais de 100 descargas elétricas.

O engenheiro eletricista e coordenador do grupo afirma que a incidência desta segunda-feira (05) foi muito alta e foge aos padrões do Espírito Santo, que costuma acompanhar a média nacional.

Osmar Pinto alerta que caso você esteja na rua na hora em que os raios começarem, o ideal é procurar abrigo em um carro ou residência. Em local fechado, você também não deve usar equipamentos que estejam à eletricidade, como por exemplo, telefone fixo. O especialista também alerta que é mito a informação de que um raio não cai duas vezes em um mesmo lugar.

CHUVA CONTINUA

O meteorologista Hugo Ramos afirma que há muita instabilidade no Estado, causando chuva nos próximos dias. Nesta quarta (7) e quinta-feira (8), as pancadas devem ser mais isoladas, mas a partir de sexta-feira (9) deve chover em todas as regiões.

As informações são captadas, segundo Hugo, pelo Incaper. E o meteorologista aconselha que a população fique atenta e acompanhe as informações sobre o tempo, para que haja precaução.

VÍDEOS DE RAIOS

Internautas do Gazeta Online fizeram vídeos mostrando a incidência de raios nos bairros Jardim da Penha, Jardim Camburi, Ilha do Frade, em Vitória, e também na Praia de Itaparica e Santos Dumond, em Vila Velha. Assista:

UM POUCO MAIS SOBRE RAIOS E RELÂMPAGOS

Qual a diferença entre relâmpagos e raios?

Relâmpagos são todas as descargas elétricas geradas por nuvens de tempestades, que se conectam ou não ao solo. Já os raios são somente as descargas que se conectam ao solo.

O que é o trovão?

Trovão é o som produzido pelo rápido aquecimento e expansão do ar na região da atmosfera onde a corrente elétrica do raio circula.

O trovão oferece algum perigo?

Embora o som ensurdecedor de um trovão assuste a maioria das pessoas, em geral ele é inofensivo. Contudo, o deslocamento de ar pode derrubar uma pessoa que esteja muito perto do local de incidência do raio, podendo até causar sua morte.

O que são raios?

Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam o solo e as nuvens de tempestade na atmosfera. A intensidade típica de um raio é de 30 mil Ampères, cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. A descarga percorre distâncias da ordem de 5 km.

Qual a duração de um raio?

Um raio pode durar até dois segundos, mas dura em geral cerca de meio a um terço de segundo. No entanto, cada descarga que compõe o raio dura apenas frações de milésimos de segundos.

Como saber se o raio caiu perto?