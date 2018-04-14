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Incaper emite alerta de chuvas intensas no ES

De acordo com a previsão, a chuva pode vir acompanhada de raios e de rajadas moderadas de vento

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 21:44
O Incaper emitiu na tarde desta sexta-feira (13) um aviso meteorológico especial sobre a possibilidade de acumulado expressivo de chuva em 30 cidades do Espírito Santo. O alerta é válido de domingo (15) à terça-feira (17).
De acordo com a previsão, a chuva pode vir acompanhada de raios e de rajadas moderadas de vento. A temperatura máxima prevista para domingo é de 29°C.
Em caso de situação de perigo iminente por conta da grande quantidade de chuva, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652.
Existem condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de chuva Crédito: Incaper

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