Incaper emite alerta de chuvas intensas no ES

O Incaper emitiu na tarde desta sexta-feira (13) um aviso meteorológico especial sobre a possibilidade de acumulado expressivo de chuva em 30 cidades do Espírito Santo. O alerta é válido de domingo (15) à terça-feira (17).

De acordo com a previsão, a chuva pode vir acompanhada de raios e de rajadas moderadas de vento. A temperatura máxima prevista para domingo é de 29°C.

Em caso de situação de perigo iminente por conta da grande quantidade de chuva, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652.

Existem condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de chuva Crédito: Incaper