Imagens mostram beleza das praias de Guarapari de outro ângulo

Imagens aéreas mostram movimento na praia de Bacutia, em Guarapari Crédito: Secundo Rezende

Que as praias de Guarapari vistas de pertinho são bonitas muita gente já sabe. O que poucos conhecem são os seus contornos vistos lá do alto. Sob um novo ângulo, a confirmação de que o visual exuberante também pode ser contemplado de cima. No último final de semana, o movimento nas praias foi intenso.

Bacutia, Peracanga, Areia Preta, Castanheiras e Praia do Morro mostraram que, independentemente do ângulo, dão um show em relação à beleza. Mas com o drone, foi possível ver que o mar claro contrastou com a grande quantidade de guarda-sóis que garantiram o colorido as areias.

Já que a semana na Grande Vitória começa com sol e algumas nuvens, mas sem previsão de chuva e com mínima e máxima entre 21ºC e 34ºC, o Gazeta Online reuniu algumas fotos do litoral da cidade saúde, feitas usando um drone, para inspirar aqueles que pretendem garantir a famosa combinação de sombra e água fresca.

Previsão para a semana

A previsão do tempo para a próxima semana soa como música para os ouvidos dos amantes da estação mais quente do ano. A segunda-feira (22) promete com sol entre nuvens, sem previsão de chuva. As pancadas de chuva são esperadas em algumas regiões do estado na tarde e noite terça-feira (23).

A previsão é que o tempo mude a partir de quinta-feira (25) quando, de acordo com o Instituto Climatempo, as chuvas podem aparecer por uma mudança no direcionamento do fluxo de umidade em todo o país.

Essa mudança na circulação dos ventos vai fazer com que o ar úmido volte a se concentrar entre o Espírito Santo e alguns outros estados, facilitando a formação de áreas de instabilidade que vão provocar chuva frequente, por vezes fortes e volumosas.