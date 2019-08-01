'Ilhas' para contenção de lixo serão instaladas em Vila Velha

Contentores de lixo com capacidade para três mil litros de lixo serão instalados em bairros de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV

Vila Velha receberão contentores subterrâneos de lixo, que têm capacidade de armazenamento de três mil litros de resíduo em cada ilha, como são chamados os locais. Nos próximos 30 dias, bairros dereceberão contentores subterrâneos de lixo, que têm capacidade de armazenamento de três mil litros de resíduo em cada ilha, como são chamados os locais.

Nesta quarta-feira (31), técnicos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e representantes da empresa que presta serviço de limpeza à cidade, se reuniram para definir o projeto e a implantação dos contentores.

Glória, Centro, Prainha e Praia da Costa serão os primeiros a ganharem contentores subterrâneos de lixo. A Prefeitura de Vila Velha pretende dar início na instalação dos contentores em 30 dias. Os bairros da, Centro,serão os primeiros a ganharem contentores subterrâneos de lixo. A Prefeitura de Vila Velha pretende dar início na instalação dos contentores em 30 dias.

Inicialmente, a secretária Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha, Marizete de Oliveira Silva, afirma que vão ser 10 ilhas com dois contentores cada e capacidade de armazenamento de três mil litros cada e com coletas separadas.

Serão 10 ilhas com dois contentores cada, com capacidade de armazenamento de três mil litros cada, sendo um para resíduo seco destinados à coleta seletiva e outro para coleta do resíduo orgânico, ou domiciliar, explica.

Os locais de implantação foram selecionados de acordo com critérios técnicos de relevância como volume de resíduo coletado naquela região, acessibilidade da população, espaço para manobras dos veículos.