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Até o fim do mês

'Ilhas' para contenção de lixo serão instaladas em Vila Velha

Os bairros da Glória, Centro, Prainha e Praia da Costa serão os primeiros a ganharem contentores subterrâneos de lixo. A Prefeitura de Vila Velha pretende dar início na instalação dos contentores em 30 dias

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2019 às 13:18
Contentores de lixo com capacidade para três mil litros de lixo serão instalados em bairros de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV
Nos próximos 30 dias, bairros de Vila Velha receberão contentores subterrâneos de lixo, que têm capacidade de armazenamento de três mil litros de resíduo em cada ilha, como são chamados os locais.
Nesta quarta-feira (31), técnicos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e representantes da empresa que presta serviço de limpeza à cidade, se reuniram para definir o projeto e a implantação dos contentores.
Os bairros da Glória, Centro, Prainha e Praia da Costa serão os primeiros a ganharem contentores subterrâneos de lixo. A Prefeitura de Vila Velha pretende dar início na instalação dos contentores em 30 dias.
Inicialmente, a secretária Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha, Marizete de Oliveira Silva, afirma que vão ser 10 ilhas com dois contentores cada e capacidade de armazenamento de três mil litros cada e com coletas separadas.
> Há 80 anos, avião caiu no Batalhão do Exército e deixou feridos no ES
Serão 10 ilhas com dois contentores cada, com capacidade de armazenamento de três mil litros cada, sendo um para resíduo seco destinados à coleta seletiva e outro para coleta do resíduo orgânico, ou domiciliar, explica.
Os locais de implantação foram selecionados de acordo com critérios técnicos de relevância como volume de resíduo coletado naquela região, acessibilidade da população, espaço para manobras dos veículos.
 

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