Igrejas e paróquias do ES encenam o Auto da Paixão de Cristo

Ensaio do Auto da Paixão de Cristo em Nova Brasilia, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Evento tradicional da Semana Santa, o Auto da Paixão de Cristo será encenado em diversas paróquias e igrejas do Estado nesta sexta-feira (30). A peça narra a via sacra, que representa o julgamento e a crucificação de Jesus Cristo.

Em Cariacica, uma das apresentações mais esperadas é o espetáculo Auto da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, que chega a sua 24ª edição. O espetáculo, que é gratuito, acontece a partir das 19h30, em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Nova Brasília. Ao todo, mais de 120 pessoas, entre atores, músicos, figurantes e equipe técnica estão envolvidos, sendo a maioria membros da comunidade.

De acordo com o coordenador do espetáculo, o professor Wanderlei Thomas, de 46 anos, o evento promete ser bem realista. É uma das maiores a mais antigas apresentações do Espírito Santo e esse ano promete ser bem viva e real, antecipa.

Ainda segundo Wanderlei, apesar de ser uma história conhecida, o público pode esperar por surpresas e por cenas carregadas de emoção. O teatro guarda aquela expectativa de surpresa. Esse ano vamos interagir mais com o público e incluir um tema social nas cena garante.

Em Vila Velha, acontece a apresentação do musical Notas da Paixão, na área de eventos do Shopping Vila Velha. Com duas horas de duração, o espetáculo organizado por jovens da Paróquia São João Paulo II, do bairro Itaparica, narra a Paixão de Cristo, desde a Suprema Angústia de Jesus no Horto das Oliveiras, até a sua Crucificação e Ressurreição por meio de canções.

Não é teatro convencional, temos uma banda e sobem, em média, 65 pessoas no palco. O elenco conta com 92 pessoas. Todas as músicas são autorais, compostas por Nícolas Pedrina, que interpreta Jesus na peça, explicou Lorena Freitas Wruck, uma das organizadoras.

De acordo com Lorena, o grupo se apresenta há seis anos, e também envolve os jovens da comunidade com ensaio todos os finais de semana. E tudo começou com um sonho do Nicolas, que acordou simplesmente cantando a música que Maria canta no musical. E daí foram surgindo várias ideias, explicou Lorena.

Apresentação Notas da Paixão acontece às 20h. As cadeiras do setor ouro custam R$ 30 e as do setor prata custam R$ 25.

CONFIRA ONDE ASSISTIR:

Cariacica

Nova Brasília

O 24º Auto da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo acontece na praça do bairro, em frente à igreja de Nossa Senhora Aparecida, às 19h30.

Bela Aurora

A encenação gratuita acontece a partir das 20 horas, na praça do bairro, em frente à igreja de São Pedro.

Campo Grande

Na paróquia Bom Pastor, em Campo Grande, acontece às 15h a missa e logo após a Via Sacra, que mostra o caminho de Jesus até a crucificação.

Serra

Novo Horizonte

A encenação acontece na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, às 19h30, na Escola Aureniria Correia Pimentel.

Vila Velha

Aribiri

O Auto da Paixão de Cristo da Paróquia Santíssima Trindade acontece na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, após a Celebração da Paixão, às 15 horas.

Musical "Autos da Paixão", às 20 horas, acontece o espetáculo Notas da Paixão, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. O evento é realizado pela Paróquia São João Paulo II, em Itaparica.

Viana

Grupo Teatral Vianense

Com o tema "A vida de Cristo: da criação do mundo à ascensão ao céu", o espetáculo será apresentado ao público presente em dois capítulos, nos dias 29 e 30 de março, a partir das 19h30, no alto da Igreja Nossa Senhora da Conceição.

Cachoeiro

Vila Rica

A encenação acontece no campo Santo Agostinho, a partir das 19 horas. O evento é gratuito. Será recolhido um litro de leite para um asilo.

Castelo

Castelão

Pelo menos 150 pessoas, entre atores e figurantes, vão encenar a Via-Sacra, que conta a história da vida, paixão e morte de Jesus Cristo. O grupo é todo formado por moradores da comunidade do interior de São Manoel, mas a encenação acontece no Castelão, em Castelo. A apresentação teatral está marcada para acontecer às 19 horas. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

Anchieta

Santuário Nacional São José de Anchieta

A encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo será Santuário Nacional de Anchieta e na praia da Costa Azul, a partir das 19 horas. O evento é aberto ao público.

Aracruz

Guaraná