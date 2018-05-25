Igreja Maranata comemora 50 anos

Pastor Gilson Pereira de Sousa diz que Igreja transforma vidas Crédito: Fábio Castro/Igreja maranata

A Igreja Cristã Maranata está celebrando 50 anos de existência. As comemorações estão sendo feitas no decorrer deste ano com uma programação especial e recentemente a instituição recebeu uma homenagem feita Senado da República, em uma sessão solene em Brasília. Hoje a Igreja tem mais de 1 milhão de membros. O membro do conselho presbiteral, pastor Gilson Pereira de Sousa, está há 44 anos na Igreja e falou sobre as conquistas e projetos desenvolvidos ao longo de cinco décadas.

Como estão sendo as comemorações?

As comemorações dos 50 anos estão sendo feitas no decorrer deste ano com uma programação especial. Isso porque a data da fundação da Igreja se deu no dia 3 de janeiro de 1968. Naquela primeira reunião estavam presentes 73 irmãos, quando foi redigida a ata de fundação da Igreja. Com as comemorações, a Igreja Maranata foi até homenageada pelo Senado por seus 50 anos em uma sessão solene no auditório em Brasília.

Como você avalia essa trajetória?

Posso assegurar que este aniversário de 50 anos está marcando um momento especial em nossa trajetória até aqui, pois contamos hoje com membros da Igreja de diversas classes sociais e damos a elas um tratamento de igualdade.

Como a Igreja conseguiu atrair fiéis?

Entendemos que isso se deve à mensagem pregada pela Igreja Cristã Maranata, ela tem levado muitas pessoas a terem suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Esses membros se tornam auxiliadores de outros que chegam para a Igreja chamados de novos convertidos. A instituição reúne atualmente mais de 1 milhão de membros em mais de 5 mil templos e locais de cultos no Brasil e no exterior. Segundo o IBGE, a Igreja é um dos grupos evangélicos que mais crescem no país.

Qual a identidade que um cristão deve ter?

O membro deve ter como identidade a sua conduta pautada nos ensinos da Bíblia, a Palavra de Deus. Por exemplo: dar bom testemunho do poder de Deus em sua vida, falar a verdade, amar ao próximo e também ser um anunciador de que Jesus Cristo voltará e que ele precisa estar preparado para esse encontro com Jesus.

A Igreja nesse tempo desenvolveu projetos?